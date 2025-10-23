В Одессе суд признал виновным 45-летнего мужчину, организовавшего покушение на убийство двух известных общественных деятелей.

Об этом сообщила прокуратура Одесской области.

Покушение на убийство двух общественных деятелей в Одессе: что известно

Следствие установило, что организатор согласился за денежное вознаграждение — $100 тыс. — устроить убийство известного общественного деятеля, главы одного из общественных формирований Одессы.

Часть средств он планировал оставить себе, а остальное — передать исполнителям.

В сентябре 2024 года мужчина нашел потенциального исполнителя и предоставил ему подробную информацию о будущей жертве — место жительства, расписание, транспорт и привычки.

Впоследствии злоумышленник получил еще один заказ — на убийство другого общественного активиста за $80 тыс. Он передал часть средств исполнителю для подготовки к преступлению.

Благодаря скоординированным действиям прокуратуры, Службы безопасности Украины и полиции удалось предотвратить оба преступления.

В октябре 2024 года правоохранители инсценировали убийство — создали фото- и видеодоказательства якобы выполненного заказа и передали их организатору.

Информацию о якобы гибели распространили в СМИ, чтобы завершить оперативную комбинацию.

После получения доказательств выполненного заказа мужчину задержали 19 октября 2024 года.

Во время обыска у него нашли боевую гранату Ф-1 с запалом и поддельный паспорт гражданина Украины.

Во время судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину.

Суд признал мужчину виновным в организации покушения на убийство по заказу, незаконном обращении с боеприпасами и содействии в подделке документов и осудил сразу по пяти статьям.

Фото: Одесская областная прокуратура

