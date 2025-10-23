Потери врага на 23 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 920 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 338-е сутки полномасштабной войны превысили 1,134 млн.

Потери РФ на 23 октября 2025 года

личного состава – около 1 134 170 (+920);

танков – 11 282 (+2);

боевых бронированных машин – 23 453 (+6);

артиллерийских систем – 33 938 (+24);

реактивных систем залпового огня – 1 525 (+1);

средств противовоздушной обороны – 1 230 (+1);

самолетов – 428;

вертолетов – 346;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 73 386 (+626);

крылатых ракет – 3 880 (+16);

кораблей (катеров) – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 65 228 (+106);

специальной техники – 3 981.

Обнародованные данные, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, уточняются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 338-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

