Потери РФ на 23 октября: минус 920 оккупантов и более ста единиц автотехники
Потери врага на 23 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 920 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 338-е сутки полномасштабной войны превысили 1,134 млн.
Потери РФ на 23 октября 2025 года
- личного состава – около 1 134 170 (+920);
- танков – 11 282 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 453 (+6);
- артиллерийских систем – 33 938 (+24);
- реактивных систем залпового огня – 1 525 (+1);
- средств противовоздушной обороны – 1 230 (+1);
- самолетов – 428;
- вертолетов – 346;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 73 386 (+626);
- крылатых ракет – 3 880 (+16);
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 65 228 (+106);
- специальной техники – 3 981.
Обнародованные данные, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, уточняются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 338-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
