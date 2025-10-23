Президент Украины Владимир Зеленский перед саммитом Евросовета в Брюсселе заявил, что никаких территориальных уступок в войне с Россией не будет.

Об этом он сказал во время общения с журналистами.

Заявление Зеленского на саммите в Брюсселе

Когда главу государства спросили, возможны ли территориальные уступки, Владимир Зеленский ответил:

– Никаких территориальных уступок.

Глава государства прибыл на встречу лидеров ЕС, где провел переговоры с президентом Евросовета Антониу Коштой.

Одним из ключевых вопросов повестки дня станет план использования замороженных российских активов в пользу Украины.

Накануне Зеленский напомнил, что Украина открыта для мирных инициатив Европы и президента США Дональда Трампа, но исключительно без отступления украинских войск или передачи территорий.

— Мы поддерживаем идею прекращения огня, но не ценой нашей земли. Украина не отдаст ни клочка территории, — подчеркнул Зеленский во время визита на завод Saab в Швеции вместе с премьером Ульфом Кристерссоном.

Президент также отметил, что уровень давления на Владимира Путина остается недостаточным, чтобы заставить его сесть за стол переговоров.

По словам Зеленского, 23 октября на саммите ЕС будет обсуждаться использование замороженных российских активов.

— Это чрезвычайно важный шаг для усиления давления на Кремль. Мы понимаем, что Россия будет пытаться этому помешать, ведь ей выгодно ослабить финансирование Украины во время войны, — отметил президент.

