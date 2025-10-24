К концу 2025 года Италия может предоставить Украине 12-й пакет военной помощи, который будет включать в первую очередь боеприпасы и ракеты SAMP/T для систем противовоздушной обороны, сообщает Bloomberg.

Италия готовит 12-й пакет военной помощи Украине

Уже в конце года Италия может предоставить Украине новый пакет помощи, который станет 12-м с начала полномасштабной войны, сообщает западное издание Bloomberg.

— Пакет может быть готов уже в конце года, в зависимости от парламентских процедур, сказали источники, которые пожелали остаться анонимными из-за деликатности вопроса, — говорится в сообщении.

Кроме того, Италия дала понять, что присоединится к инициативе НАТО, которая направлена на закупку американского оружия, включая ракеты Patriot, за счет европейских средств, информирует издание. Скорее всего, речь идет о программе PURL. По информации источников, сумма взноса Италии еще не определена.

Сообщается, что Италия договорилась с союзниками по НАТО об увеличении своего оборонного бюджета до 5% от валового внутреннего продукта к 2035 году и обсуждает, стоит ли активировать национальное положение об отказе от обязательств по расходам на оборону после окончания процедуры нарушения из-за чрезмерного дефицита, говорят собеседники издания. Оба механизма — в рамках бюджетных правил ЕС, которые разрешают дополнительные расходы на оборону.

Представители правительства и министерства обороны Италии не ответили на запросы Bloomberg о комментарии.

Напомним, что ранее правительство Италии отправило 11 пакетов военной помощи общей стоимостью от €2,5 до 3 млрд ($2,9-3,48 млрд), в частности, две ракетные батареи SAMP/T. Детали пакетов подпадают под законы о государственной конфиденциальности.

