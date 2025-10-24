Министр экономики Германии Катерина Райхе прибыла в Украину с многодневным визитом.

Об этом сообщает Reuters.

Визит Катерины Райхе в Украину: что известно

В центре многодневной поездки Катерины Райхе – вопросы сохранения и восстановления энергетической инфраструктуры Украины, а также расширение немецко-украинского сотрудничества в области вооружения.

Сейчас смотрят

— Украина сталкивается с четвертой зимой войны, и сейчас Россия усилила свои атаки на энергоснабжение Украины, что ставит под большую угрозу обеспечение электроэнергией и теплом зимой, — заявила Райхе по прибытии в Киев.

Визит министра экономики Германии проходит на фоне сложной ситуации в энергосистеме Украины.

Только этой ночью российские БПЛА атаковали Кировоградскую область, повредив железнодорожную инфраструктуру и оставив 19 населенных пунктов без света.

Кроме того, в результате обесточивания линий произошли задержки четырех поездов, среди них:

51/52 Одесса — Запорожье

127/128 Львов — Запорожье

7/8 Харьков — Одесса

53/54 Днепр — Одесса

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 339 сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.