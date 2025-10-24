В Украину прибыла министр экономики Германии Катерина Райхе: какова цель визита
Министр экономики Германии Катерина Райхе прибыла в Украину с многодневным визитом.
Об этом сообщает Reuters.
Визит Катерины Райхе в Украину: что известно
В центре многодневной поездки Катерины Райхе – вопросы сохранения и восстановления энергетической инфраструктуры Украины, а также расширение немецко-украинского сотрудничества в области вооружения.
— Украина сталкивается с четвертой зимой войны, и сейчас Россия усилила свои атаки на энергоснабжение Украины, что ставит под большую угрозу обеспечение электроэнергией и теплом зимой, — заявила Райхе по прибытии в Киев.
Визит министра экономики Германии проходит на фоне сложной ситуации в энергосистеме Украины.
Только этой ночью российские БПЛА атаковали Кировоградскую область, повредив железнодорожную инфраструктуру и оставив 19 населенных пунктов без света.
Кроме того, в результате обесточивания линий произошли задержки четырех поездов, среди них:
- 51/52 Одесса — Запорожье
- 127/128 Львов — Запорожье
- 7/8 Харьков — Одесса
- 53/54 Днепр — Одесса
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 339 сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.