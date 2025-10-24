Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в США для “официальных” переговоров.

Об этом пишет The Guardian.

Спецпосланник Путина прибыл в США

Как пишет CNN со ссылкой на источники, Дмитриев должен встретиться с представителями администрации Трампа “для продолжения обсуждения американо-российских отношений”.

Сейчас смотрят

Издание Axios сообщило, что Дмитриев в субботу планирует встречу со Стивеном Уиткоффом в Майами.

На этой неделе Дональд Трамп ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, чтобы оказать давление на кремлевского диктатора Владимира Путина и заставить его прекратить войну против Украины.

На прошлой неделе Трамп разговаривал с Путиным и заявил, что планирует встретиться с ним в ближайшее время в Будапеште, однако эта встреча была отложена.

Напомним, 23 октября стало известно, что США ввели новые санкции против ведущих энергетических компаний России — государственной Роснефти и Лукойла.

Под ограничения также попали более 30 дочерних структур этих корпораций.

Цель санкций — сократить финансовые ресурсы, которые Россия направляет на ведение войны. Это первые меры такого масштаба, введенные при президентстве Трампа.

Как пояснил министр финансов США Скотт Бессент, решение принято из-за отказа Кремля прекратить войну.

По его словам, компании, обеспечивающие российскую армию топливом и другими ресурсами, должны нести ответственность.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.