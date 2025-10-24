Упал на пол: в Киеве в распределительном пункте умер мужчина
Полиция Киева начала уголовное производство по факту смерти мужчины, получившего травмы в помещении распределительного пункта.
Об инциденте сообщили в Telegram полиции Киева.
В Киеве умер мужчина в распределительном пункте ТЦК: что известно
По предварительным данным, 43-летний житель Киева находился в распределительном пункте Подольского района, когда внезапно упал на пол и получил травмы.
Присутствующие мобилизованные пытались оказать ему домедицинскую помощь до прибытия медиков, однако спасти мужчину не удалось.
Правоохранители уже опросили более десяти свидетелей происшествия.
Следователи Подольского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) для всестороннего выяснения обстоятельств смерти.
Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить точную причину смерти.
Реакция МВД
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что взял ситуацию под личный контроль.
Об этом он сообщил во время выступления в Верховной Раде, отвечая на вопрос народного депутата Алексея Гончаренко.
Расследование продолжается.