Полиция Киева начала уголовное производство по факту смерти мужчины, получившего травмы в помещении распределительного пункта.

Об инциденте сообщили в Telegram полиции Киева.

В Киеве умер мужчина в распределительном пункте ТЦК: что известно

По предварительным данным, 43-летний житель Киева находился в распределительном пункте Подольского района, когда внезапно упал на пол и получил травмы.

Сейчас смотрят

Присутствующие мобилизованные пытались оказать ему домедицинскую помощь до прибытия медиков, однако спасти мужчину не удалось.

Правоохранители уже опросили более десяти свидетелей происшествия.

Следователи Подольского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) для всестороннего выяснения обстоятельств смерти.

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить точную причину смерти.

Реакция МВД

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что взял ситуацию под личный контроль.

Об этом он сообщил во время выступления в Верховной Раде, отвечая на вопрос народного депутата Алексея Гончаренко.

Расследование продолжается.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.