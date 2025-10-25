С начала 2025 года Россия выпустила по Украине около 770 баллистических ракет и более 50 Кинжалов. Поэтому украинцам особенно нужны системы противовоздушной обороны Patriot, которые есть у союзников.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский после вражеского ракетного удара по Киеву.

Зеленский о ракетных атаках на Украину

Президент отметил, что этой ночью россияне атаковали Украину десятками ударных беспилотников и девятью баллистическими ракетами. В частности, был ракетный удар по Киеву, где по меньшей мере два человека погибли и более 10 пострадали.

Сейчас смотрят

– И почти каждая атака против наших людей – это комбинированные удары с баллистикой. Именно из-за таких атак мы уделяем особое внимание системам Patriot, чтобы иметь возможность защитить наши города от этого ужаса, – подчеркивает Зеленский.

По его словам, для Украины очень важно, чтобы партнеры, которые имеют возможность, реализовали то, о чем украинская сторона с ними говорила в последние дни. Ни одна страна не должна оставаться наедине перед таким злом, говорит президент.

– Все можно сделать: у партнеров есть необходимые системы, и они могут уже сейчас помочь в защите Украины. Америка, Европа, страны G7 могут помочь сделать так, чтобы такие удары больше не угрожали жизни, – заявил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что на российские баллистические ракеты нужен ответ сильных держав.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 340-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.