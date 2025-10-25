РФ пытается добиться тотального отключения электроэнергии в Украине, чтобы усилить социальную напряженность внутри государства, заявил глава ГУР Кирилл Буданов

Буданов назвал главную причину ударов РФ по энергетике

В интервью Il Foglio Буданов рассказал, что не для кого не секрет, что россияне хотят вызвать тотальное отключение электроэнергии в Украине.

— По этой причине: по их мнению, эти атаки оказывают влияние на социально незащищенные слои украинского населения, — сказал он.

Кроме того, он отметил, что россияне рассчитывают прежде всего на уязвимость населения с низким уровнем дохода. Поскольку люди со средним и высоким уровнем дохода располагают всеми видами устройств, необходимых для преодоления отключения электроэнергии, инверторами и аккумуляторами. А у некоторых даже есть частные генераторы, с помощью которых они могут отапливать и освещать свои дома.

— Военные и правительственные структуры также уже давно оснащены генераторами, но люди, пострадавшие от российских атак, относятся к социально незащищенным слоям населения, которые имеют более низкий доход, — сказал Буданов.

Он подчеркнул, что Москва целью ставит именно социальное давление на Украину. По его словам, российское руководство хочет добиться полного отключения электроэнергии, потому что верит, что таким образом создаст социальное недовольство внутри страны.

