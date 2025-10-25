К концу прошедших суток на фронте произошло 121 боевое столкновение. Враг нанес один ракетный и 39 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 81 управляемую авиабомбу. Также оккупанты привлекли для поражения 3502 дрона-камикадзе и осуществили 3523 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 25 октября 2025 года

Ситуация в Украине на 25 октября 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях к концу суток Силы обороны отразили один штурм оккупантов. Также российский враг нанес три авиаудара, при этом сбросил шесть управляемых авиабомб, осуществил 174 обстрела, из которых четыре – из реактивных систем залпового огня.

Потери врага в войне на 25 октября 2025 года

личного состава – около 1 135 990 (+910) человек,

танков – 11 287 (+4) ед.,

боевых бронированных машин – 23 459 (+1) ед.,

артиллерийских систем – 33 987 (+15) ед.,

РСЗО – 1 526 ед.,

средств ПВО – 1 230 ед.,

самолетов – 428 ед.,

вертолетов – 346 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 74 185 (+359) ед.,

крылатых ракет – 3 880 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 65 436 (+80) ед.,

специальной техники – 3 981 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 340-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.