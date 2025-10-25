В Вооруженных силах Украины командиры не могут искажать или скрывать информацию о реальной ситуации в докладах, потому что это может стоить жизни украинским воинам.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по итогам поездки на горячее направление фронта. Он встретился с командирами армейских корпусов, бригад и воинских частей, которые выполняют боевые задачи на Покровском направлении и непосредственно в районе города Покровск.

Сырский о докладах командиров о ситуации на фронте

— В очередной раз подчеркнул командирам всех уровней о недопустимости в докладах искажения и сокрытия информации о реальной ситуации, — подчеркнул Сырский.

По словам главнокомандующего ВСУ, нечестность имеет слишком высокую цену — это жизнь украинских военнослужащих.

Александр Сырский утверждает, что его первое требование — это правда, какой бы она ни была. По его мнению, командир, который скрывает правду о ситуации на поле боя, не имеет права им быть.

Во время поездки на горячее направление фронта Сырский заслушал доклады об оперативной обстановке.

После этого главнокомандующий обсудил с бойцами комплекс вопросов для усиления устойчивости обороны Украины и предотвращения дальнейшего продвижения российских оккупантов.

По его мнению, на данный момент остаются актуальными задачи по поиску и уничтожению отдельных вражеских диверсионных групп, ликвидации и взятию в плен противника, находящегося в окружении.

Сырский отдал распоряжения, чтобы обеспечить украинских защитников всем необходимым, в частности над повышением эффективности борьбы с российскими беспилотниками и артиллерией.

Кроме этого, главнокомандующий ВСУ вручил награды военнослужащим группировки Сил беспилотных систем. Он поблагодарил их за стойкость, результативность и профессионализм.

