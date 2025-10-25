Несмотря на прогнозы некоторых западных СМИ относительно возможного перемирия между Украиной и РФ еще летом, этого не произошло из-за отсутствия ключевых условий.

Буданов назвал главное условие окончания войны

В интервью Il Foglio глава ГУР Кирилл Буданов подтвердил, что возможность перемирия есть, однако это возможно только в случае синхронного стечения факторов:

внутри Украины,

внутри России,

в странах-союзниках, которые влияют на глобальные решения.

— Только точное сочетание этих элементов в запланированный момент даст результат. Иначе война будет продолжаться, — подчеркнул глава ГУР.

В то же время, в издании отметили, что Буданов избежал вопросов о позиции президента США Дональда Трампа в отношении окончания войны в Украине. Буданов считает, что для США Россия и Китай являются мировыми державами.

— Россия не является ничем с экономической точки зрения, но обладает военной мощью. Китай является и тем, и другим, экономической и военной мощью, — говорит Буданов.

Напомним, что ранее The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что во время разговора с президентом США Дональдом Трампом кремлевский диктатор Владимир Путин якобы дал понять, что готов пойти на определенные уступки ради прекращения войны.

