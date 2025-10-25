В российском УАБе УМПБ-5Р, который долетел до Полтавы, обнаружен китайский реактивный двигатель SW800 от Swiwin. Это довольно угрожающий маркер, поскольку это уже второй случай такой находки в российском средстве поражения.

В российском УАБе обнаружен китайский реактивный двигатель

Китайский турбореактивный двигатель SW800 от Swiwin замечен уже во втором новом российском дальнобойном средстве поражения, что является довольно угрожающим маркером, пишет Defence Express.

Соответствующие фото опубликовал украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, технический блогер Сергей Флеш , который отметил, что это тот самый УМПБ-5Р, который “долетел до Полтавы”, что в 120 км от границы с РФ.

Сейчас смотрят

— Использование такого турбореактивного двигателя фактически превращает УМПБ-5Р, который явно основан на УМПБ Д-30СН, в эрзац-крылатую ракету. Потому что это позволяет довольно сильно увеличить дальность применения, а также разрешить этому авиационному боеприпасу активнее маневрировать, меняя направления полета, — говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого этот же двигатель был использован в крылатой ракете S8000 Бандероль.

Такой двигатель, который также имеет индекс TF-TJ800B, при своей массе в 8,5 кг и умеренных габаритах в 208 мм диаметра и длине в 454 мм развивает до 0,8 кН тяги. Заявленный расход топлива в максимальном режиме — 1,85 кг топлива на минуту полета, а по оценкам специалистов ГУР МОУ в крейсерском режиме он составляет 1,5 кг/минуту.

И тот факт, что сразу два отдельных российских дальнобойных средства поражения, Бандероль и УМПБ-5Р, используют одинаковый двигатель SW800 от Swiwin, указывает на то, что Кремль уверен в возможности его массовой и стабильной закупки.

Его цена на китайских маркетплейсах — от $15 до $17 тыс. Однако очевидно, что на большие партии у производителя стоимость вполне может быть меньше.

Фото: Сергей Флеш

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.