В отдельных областях Украины будут отключения света 26 октября — Укрэнерго
В отдельных регионах Украины отключат электроснабжение в воскресенье, 26 октября.
Об этом сообщает ЧАО Национальная энергетическая компания Укрэнерго.
Отключение электричества в Украине 26 октября
Как объяснили в Укрэнерго, причина введения таких ограничений — это последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты по всей территории Украины.
В компании подчеркнули, что время и объем отключения света будут следующими:
- графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 1 очереди — с 09:00 до 22:00;
- графики ограничения мощности для промышленных потребителей — с 09:00 до 22:00.
В Укрэнерго предупреждают, что время и объем применения отключений света может измениться, поэтому призывают следить за информацией на официальных страницах облэнерго по разным регионам.
Отключение света в Киеве 26 октября
В ДТЭК обнародовали, какими будут отключения электроснабжения в Киеве 26 октября.
- 1.1 очередь — свет будет отсутствовать с 11:30 до 15:30;
- 1.2 очередь — свет будет отсутствовать с 15:00 до 18:00;
- 2.1 очередь — свет будет весь день;
- 2.2 очередь — свет будет весь день;
- 3.1 очередь — свет будет отсутствовать с 15:00 до 18:00;
- 3.2 очередь — свет будет весь день;
- 4.1 очередь — свет будет отсутствовать с 17:30 до 20:30;
- 4.2 очередь — свет будет отсутствовать с 17:30 до 22:00;
- 5.1 очередь — свет будет отсутствовать с 10:00 до 12:30;
- 5.2 очередь — свет будет отсутствовать с 20:00 до 22:00;
- 6.1 очередь — свет будет весь день;
- 6.2 очередь — свет будет отсутствовать с 09:00 до 12:00.
Отключение света в Киевской области 26 октября
В компании ДТЭК обнародовали графики отключения света в Киевской области в воскресенье, 26 октября.
Стоит отметить, что в Киевской области действует 12 очередей:
- 1.1 очередь — свет будет весь день;
- 1.2 очередь — свет будет отсутствовать с 11:30 до 15:00;
- 2.1 очередь — свет будет весь день;
- 2.2 очередь — свет будет весь день;
- 3.1 очередь — свет будет весь день;
- 3.2 очередь — свет будет весь день;
- 4.1 очередь — свет будет отсутствовать с 15:00 до 18:30;
- 4.2 очередь — свет будет отсутствовать с 14:30 до 18:30;
- 5.1 очередь — свет будет отсутствовать с 09:00 до 11:30;
- 5.2 очередь — свет будет отсутствовать с 10:00 до 12:00;
- 6.1 очередь — свет будет отсутствовать с 18:00 до 22:00;
- 6.2 очередь — свет будет отсутствовать с 18:00 до 22:00.
Отключение света в Черкасской области 26 октября
Согласно команде НЭК Укрэнерго, 26 октября по Черкасской области будут применять графики почасовых отключений света.
АО Черкассыбленерго обнародовало часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчергам):
- 1.1 очередь — с 11:00 до 13:00;
- 1.2 очередь — с 13:00 до 15:00;
- 3.1 очередь — с 15:00 до 17:00;
- 3.2 очередь — с 17:00 до 19:00;
- 5.1 очередь — с 19:00 до 21:00;
- 5.2 очередь — с 21:00 до 22:00;
- 6.2 очередь — с 09:00 до 11:00.