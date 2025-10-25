В отдельных регионах Украины отключат электроснабжение в воскресенье, 26 октября.

Об этом сообщает ЧАО Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

Отключение электричества в Украине 26 октября

Как объяснили в Укрэнерго, причина введения таких ограничений — это последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты по всей территории Украины.

В компании подчеркнули, что время и объем отключения света будут следующими:

графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 1 очереди — с 09:00 до 22:00 ;

; графики ограничения мощности для промышленных потребителей — с 09:00 до 22:00.

В Укрэнерго предупреждают, что время и объем применения отключений света может измениться, поэтому призывают следить за информацией на официальных страницах облэнерго по разным регионам.

Отключение света в Киеве 26 октября

В ДТЭК обнародовали, какими будут отключения электроснабжения в Киеве 26 октября.

1.1 очередь — свет будет отсутствовать с 11:30 до 15:30;

1.2 очередь — свет будет отсутствовать с 15:00 до 18:00;

2.1 очередь — свет будет весь день;

2.2 очередь — свет будет весь день;

3.1 очередь — свет будет отсутствовать с 15:00 до 18:00;

3.2 очередь — свет будет весь день;

4.1 очередь — свет будет отсутствовать с 17:30 до 20:30;

4.2 очередь — свет будет отсутствовать с 17:30 до 22:00;

5.1 очередь — свет будет отсутствовать с 10:00 до 12:30;

5.2 очередь — свет будет отсутствовать с 20:00 до 22:00;

6.1 очередь — свет будет весь день;

6.2 очередь — свет будет отсутствовать с 09:00 до 12:00.

Отключение света в Киевской области 26 октября

В компании ДТЭК обнародовали графики отключения света в Киевской области в воскресенье, 26 октября.

Стоит отметить, что в Киевской области действует 12 очередей:

1.1 очередь — свет будет весь день;

1.2 очередь — свет будет отсутствовать с 11:30 до 15:00;

2.1 очередь — свет будет весь день;

2.2 очередь — свет будет весь день;

3.1 очередь — свет будет весь день;

3.2 очередь — свет будет весь день;

4.1 очередь — свет будет отсутствовать с 15:00 до 18:30;

4.2 очередь — свет будет отсутствовать с 14:30 до 18:30;

5.1 очередь — свет будет отсутствовать с 09:00 до 11:30;

5.2 очередь — свет будет отсутствовать с 10:00 до 12:00;

6.1 очередь — свет будет отсутствовать с 18:00 до 22:00;

6.2 очередь — свет будет отсутствовать с 18:00 до 22:00.

Отключение света в Черкасской области 26 октября

Согласно команде НЭК Укрэнерго, 26 октября по Черкасской области будут применять графики почасовых отключений света.

АО Черкассыбленерго обнародовало часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчергам):

1.1 очередь — с 11:00 до 13:00;

1.2 очередь — с 13:00 до 15:00;

3.1 очередь — с 15:00 до 17:00;

3.2 очередь — с 17:00 до 19:00;

5.1 очередь — с 19:00 до 21:00;

5.2 очередь — с 21:00 до 22:00;

6.2 очередь — с 09:00 до 11:00.

