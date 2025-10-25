Марта Бондаренко, редактор ленты
Потери РФ на 25 октября: ВСУ уничтожили более 900 оккупантов и 20 единиц тяжелой техники
Потери врага в войне на 25 октября 2025 года
- личного состава – около 1 135 990 (+910) человек,
- танков – 11 287 (+4) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 459 (+1) ед.,
- артиллерийских систем – 33 987 (+15) ед.,
- РСЗО – 1 526 ед.,
- средств ПВО – 1 230 ед.,
- самолетов – 428 ед.,
- вертолетов – 346 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 74 185 (+359) ед.,
- крылатых ракет – 3 880 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 1 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 65 436 (+80) ед.,
- специальной техники – 3 981 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 340-е сутки.
