Потери врага в войне на 25 октября 2025 года

личного состава – около 1 135 990 (+910) человек,

танков – 11 287 (+4) ед.,

боевых бронированных машин – 23 459 (+1) ед.,

артиллерийских систем – 33 987 (+15) ед.,

РСЗО – 1 526 ед.,

средств ПВО – 1 230 ед.,

самолетов – 428 ед.,

вертолетов – 346 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 74 185 (+359) ед.,

крылатых ракет – 3 880 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 65 436 (+80) ед.,

специальной техники – 3 981 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 340-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Сейчас смотрят

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.