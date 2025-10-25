Кремлевские пропагандисты разработали новую методичку для влияния на молодежь временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Новые методички Кремля для молодежи на ВОТ

По данным разведки, новые методические рекомендации разработали с целью “профилактики распространения идеологии терроризма, экстремизма и неонацизма” среди молодежи, проживающей на временно оккупированных россиянами территориях.

Сейчас смотрят

В документе оккупационным властям и местным коллаборационистам рекомендуется выявлять детей, которые оставляют антипутинские комментарии в соцсетях, следят за событиями в Украине или читают международные источники, чтобы те проводили с ними так называемую воспитательную работу.

– Кремлевское “воспитание” направлено на формирование у детей искаженного московской пропагандой мировоззрения, – отмечают в разведке.

В методичке делается акцент на ограничении доступа подростков к историческим источникам, особенно о Второй мировой войне, вместо этого предлагается навязывать российскую пропагандистскую версию “великой отечественной”, чтобы укоренить российский имперский нарратив.

Документы также предусматривают регулярное проведение идеологических занятий, направленных на формирование у детей толерантности к российскому вторжению в Украину и привитие ценностей общественного повиновения правящему режиму, который является преданным спутником российского империализма.

Среди разработчиков документа ГУР называет Ирину Бобраковскую, Александру Быкадрову, Сергея Венцеля, Ольгу Галанину и Елену Малик — российских “педагогов” и “ученых”, известных своим участием в пропагандистских кампаниях.

В разведке подчеркнули, что авторы материалов и все причастные к идеологическому влиянию на украинских детей будут нести полную и неотвратимую ответственность.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.