С начала прошедших суток произошло 158 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 49 авиационных ударов, применив шесть ракет и сбросив 99 управляемых авиабомб.

В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне привлекли для поражения 1 819 дронов-камикадзе и осуществили 3 021 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло пять боевых столкновений, враг нанес 13 авиационных ударов, применив при этом 26 управляемых авиабомб, и осуществил 150 обстрелов, пять из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 11 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска, Красного Первого, Строевки и в сторону Бологовки, Колодязного и Двуречанского.

На Купянском направлении вчера произошло восемь вражеских атак. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в сторону Песчаного и Богуславки.

На Лиманском направлении враг провел 12 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Среднее, Новоселовка, Заречное, Торское и в направлении населенных пунктов Дробышево и Коровий Яр.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили четыре вражеские попытки продвинуться вперед в районах Ямполя, Серебрянки и Северска.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боевое столкновение, подразделения противника пытались продвинуться в районе Ступочек.

На Константиновском направлении враг осуществил 22 атаки в районах Александро-Шультиного, Плещеевки, Щербиновки, Русиного Яра и в сторону Константиновки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 76 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Шахово, Владимировка, Панковка, Маяк, Сухой Яр, Зверовое, Родинское, Мирноград, Новоэкономичное, Червоный Лиман, Проминь, Балаган, Новопавловка, Лисовка, Покровск, Котлине, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Филия, Дачное.

На Александровском направлении противник за прошедшие сутки совершил 21 атаку вблизи населенных пунктов Сосновка, Алексеевка, Нововасильевское, Степовое, Поддубное, Вербовое, Вишневое, Новогригоровка, Павловка, Злагода и в направлении Рыбного.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили три атаки врага в районе Малиновки.

На Ореховском направлении отбито семь атак противника вблизи Степового, Каменского, Степногорска и в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

Потери врага на 26 октября 2025

личного состава – около 1 136 890 (+900) человек;

танков – 11 291 (+4);

боевых бронированных машин – 23 477 (+18);

артиллерийских систем – 34 002 (+15);

РСЗО – 1 526;

средств ПВО – 1 230;

самолетов – 428;

вертолетов – 346;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 74 399 (+214);

крылатых ракет – 3 880;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 65 517 (+81);

специальной техники – 3 981.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 341-е сутки.

