Ночная атака на Киев: повреждены дома, есть погибшие и десятки пострадавших
Российская армия атаковала Киев вражескими ударными беспилотниками в ночь на 26 октября. Известно о трех погибших и 29 пострадавших.
Осколки дрона упали на девятиэтажный дом в Деснянском районе на уровне 2-3 этажей.
Взрывы в Киеве 26 октября
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, что подтверждена гибель трех человек в столице. Пострадавших – 29, из них шестеро детей. Самому младшему четыре года.
В больницах города находятся семь человек, в том числе двое детей. Остальные получают лечение амбулаторно.
В Деснянском районе в результате падения обломков на жилой дом произошло возгорание нескольких квартир и распространение пожара на балконы с 4 по 7 этажи. По состоянию на утро пожар уже ликвидирован.
Также повреждены окна и двери квартир в 9-этажном жилом доме по другому адресу. Частично поврежден фасад и перекрытие между 6 и 8 этажами.
В Оболонском районе обломки БПЛА упали на 16-этажный жилой дом. Повреждена квартира. Пожаров и разрушений конструкций нет.
В ГСЧС отметили, что к ликвидации последствий вражеской атаки привлечено более 100 спасателей и более 20 единиц основной и специальной спасательной техники.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 338-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.