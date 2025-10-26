Российская армия атаковала Киев вражескими ударными беспилотниками в ночь на 26 октября. Известно о трех погибших и 29 пострадавших.

Осколки дрона упали на девятиэтажный дом в Деснянском районе на уровне 2-3 этажей.

Взрывы в Киеве 26 октября

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, что подтверждена гибель трех человек в столице. Пострадавших – 29, из них шестеро детей. Самому младшему четыре года.

В больницах города находятся семь человек, в том числе двое детей. Остальные получают лечение амбулаторно.

В Деснянском районе в результате падения обломков на жилой дом произошло возгорание нескольких квартир и распространение пожара на балконы с 4 по 7 этажи. По состоянию на утро пожар уже ликвидирован.

Также повреждены окна и двери квартир в 9-этажном жилом доме по другому адресу. Частично поврежден фасад и перекрытие между 6 и 8 этажами.

В Оболонском районе обломки БПЛА упали на 16-этажный жилой дом. Повреждена квартира. Пожаров и разрушений конструкций нет.

В ГСЧС отметили, что к ликвидации последствий вражеской атаки привлечено более 100 спасателей и более 20 единиц основной и специальной спасательной техники.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 338-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

