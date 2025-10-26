Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
2 мин.
Потери РФ на 26 октября: уничтожено 900 оккупантов, четыре танка и 15 артсистем
Потери врага на 26 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 900 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 341-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 136 890 убитыми и ранеными.
Потери РФ на 26 октября 2025
- личного состава – около 1 136 890 (+900) человек;
- танков – 11 291 (+4);
- боевых бронированных машин – 23 477 (+18);
- артиллерийских систем – 34 002 (+15);
- РСЗО – 1 526;
- средств ПВО – 1 230;
- самолетов – 428;
- вертолетов – 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 74 399 (+214);
- крылатых ракет – 3 880;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 65 517 (+81);
- специальной техники – 3 981.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 341-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
