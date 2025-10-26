Потери врага на 26 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 900 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 341-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 136 890 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 26 октября 2025

личного состава – около 1 136 890 (+900) человек;

танков – 11 291 (+4);

боевых бронированных машин – 23 477 (+18);

артиллерийских систем – 34 002 (+15);

РСЗО – 1 526;

средств ПВО – 1 230;

самолетов – 428;

вертолетов – 346;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 74 399 (+214);

крылатых ракет – 3 880;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 65 517 (+81);

специальной техники – 3 981.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 341-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

