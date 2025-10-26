Потери врага на 26 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 900 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 341-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 136 890 убитыми и ранеными.

Потери РФ на 26 октября 2025

  • личного состава – около 1 136 890 (+900) человек;
  • танков – 11 291 (+4);
  • боевых бронированных машин – 23 477 (+18);
  • артиллерийских систем – 34 002 (+15);
  • РСЗО – 1 526;
  • средств ПВО – 1 230;
  • самолетов – 428;
  • вертолетов – 346;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 74 399 (+214);
  • крылатых ракет – 3 880;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 65 517 (+81);
  • специальной техники – 3 981.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 341-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

