27 октября в Украине были применены аварийные отключения электроэнергии в ряде регионов. Впоследствии стало известно о переходе к графикам почасовых отключений света.

Об этом сообщили в компании ДТЭК и НЭК Укрэнерго.

Отключения света в Украине 27 октября

Как сообщает Укрэнерго, сложная ситуация в энергосистеме сохраняется из-за последствий российских ударов по энергообъектам, в результате которых на утро оставались обесточенные потребители в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Сейчас смотрят

В настоящее время в ряде регионов действуют графики почасовых отключений (ГПО) объемом от 1 до 2,5 очереди, которые будут отменены после стабилизации ситуации.

Также из-за непогоды на Днепропетровщине без света оставались 54 населенных пункта.

– Из-за сложной ситуации в энергосистеме, обусловленной последствиями предыдущих российских обстрелов – в нескольких регионах Украины вынуждены введены графики почасовых отключений объемом от 1 до 2,5 очереди. Ограничения будут упразднены, как только ситуация стабилизируется, – отметили в Укрэнерго.

Киев

В компании ДТЭК сообщили, что Киев переведен на почасовые отключения электроэнергии.

По данным приложения Киев Цифровой, ограничения начали действовать с 10:00, и для одной из групп свет будет отсутствовать ориентировочно до 13:30.

Киевляне могут проверить свой график в сервисах YASNO или ДТЭК.

Киевская область

В Киевской области также введены почасовые графики отключений электроэнергии.

Полтавская область

В Полтавской области почасовые отключения действуют с 15:30 до 23:59.

Графики почасовых отключений введены в объеме 1 очереди.

Днепропетровская область

По команде “Укрэнерго” регион перешел на стабилизационные графики отключений.

– В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале, – сообщили в ДТЭК.

Черкасская область

Согласно команде НЭК Укрэнерго, с 11:00 27 октября в Черкасской области применены графики почасовых отключений (ГПО).

Часы обесточивания по очереди:

очередь 1.1 — 11:00-13:00, 17:00-19:00, 21:00-23:00;

очередь 1.2 — 13:00-15:00, 17:00-19:00, 21:00-23:00;

очередь 2.1 — 13:00-15:00, 17:00-19:00, 23:00-24:00;

очередь 3.1 — 13:00-15:00, 19:00-21:00, 23:00-24:00;

очередь 4.1 — 15:00-17:00, 19:00-21:00, 23:00-24:00;

очередь 5.1 — 11:00-13:00, 15:00-17:00, 19:00-21:00;

очередь 6.1 — 11:00-13:00, 15:00-17:00, 21:00-23:00.

Просмотреть свой график можно на сайте местного облэнерго.

Кировоградская область

В Кировоградской области действуют графики почасовых отключений по следующему расписанию:

очередь 1.1–1.2: 10:00–12:00;

очередь 2.1–2.2: 12:00–14:00;

очередь 3.1–3.2: 14:00–16:00;

очередь 4.1–4.2: 16:00–18:00;

очередь 5.1–5.2: 18:00–20:00;

очередь 6.1–6.2: 20:00–22:00.

Актуальную информацию можно найти на сайте или в Telegram каналах Кировоградоблэнерго.

Сумская область

По сообщению Сумыоблэнерго, с 10:00 аварийные отключения в регионе отменены, действуют графики почасовых отключений (1 очередь) согласно команде Укрэнерго.

Харьковская область

В Харьковской области также введены почасовые графики отключений электроэнергии.

Ограничения будут действовать до отмены команды Укрэнерго.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.