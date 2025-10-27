В Украине существенно похолодало, и вопрос начала отопительного сезона стал актуальным для большинства регионов. Из-за снижения среднесуточных температур местные власти постепенно принимают решения о запуске систем теплоснабжения. Когда включат отопление в Кременчуге, читайте в нашем материале.

Когда начнут отопительный сезон в Кременчуге в 2025 году

На заседании горисполкома 9 октября приняли решение о начале отопительного сезона в Кременчуге. Однако тепло подали далеко не всем потребителям. В частности, в этот день тепло подали в медицинские учреждения города — больницы, поликлиники и перинатальные центры. Это стало первым этапом запуска теплоснабжения в Кременчугской общине.

В Кременчугском городском совете подчеркнули, что с 1 ноября планируют начать подачу тепла к объектам социальной сферы. В первую очередь тепло появится в детских садах и школах. Одновременно в городе проведут проверку состояния теплосетей и готовности систем отопления в разных районах.

В городском совете подчеркнули, что начало отопительного сезона в Кременчуге, в жилом фонде, в частности в многоквартирных домах, начнется после подключения социальных объектов, когда системы будут стабильно работать и будут готовы к полной нагрузке.

Такие действия согласуются с требованиями постановления Кабинета Министров Украины №830, согласно которому отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд не превышает +8 °C.

В целом вопрос подготовки и начала отопительного сезона активно обсуждается и на государственном уровне. Во время совместной пресс-конференции с министром энергетики Германии Вереной Райхе министр энергетики Украины Светлана Гринчук отметила, что отопительный сезон в Украине планируют начать уже в ближайшие дни из-за понижения температуры.

По словам Гринчук, во многих регионах уже подано тепло в социальную инфраструктуру, а в отдельных областях — и на объекты критической инфраструктуры.

Она добавляет, что окончательные решения о запуске тепла принимают местные органы власти — с учетом погодных условий и технической готовности сетей.

