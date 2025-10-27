В настоящее время продолжается всеобщая мобилизация. Благодаря этому механизму страна имеет возможность увеличить количество военных для ведения обороны, а также создать резерв граждан, готовых пойти на службу в армию в случае необходимости.

Какие изменения ожидаются в законе о мобилизации с ноября 2025 года, Факты ICTV расспросили адвоката Адвокатского бюро Ивана Хомича Елену Воронкову.

Мобилизация с 1 ноября: что изменится

21 октября 2025 года Верховной Радой Украины был утвержден проект закона, предусматривающий продление военного положения до февраля 2026 года. Соответственно, продлен и срок проведения мобилизационных мероприятий.

По словам адвоката, с 1 ноября продолжают действовать положения, предусматривающие автоматическое продление отсрочки, если она оформлена через приложение Резерв+, а также по результатам рассмотрения документов комиссиями при территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

— Вместе с тем, любые электронные базы не являются совершенными, поэтому целесообразно проверять актуальность данных и обновление срока действия отсрочки. В случае, если в приложении Резерв+ не будет отображено желаемых сведений – обращаться в соответствующий ТЦК, где лицо состоит на учете, с заявлением о внесении данных или оформлении (продлении) отсрочки, – подчеркнула Елена Воронкова.

Ноябрь: новые правила мобилизации и бронирования для нарушителей правил воинского учета

Юрист подчеркнула, что наиболее ожидаемым, пожалуй, можно назвать принятие законопроекта №13335 О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно организации трудовых отношений в условиях военного положения, которым предусмотрена возможность оформления бронирования тем лицам, которые имеют нарушения правил воинского учета, или проще говоря “красную ленту” в приложении Резерв+.

Принятие документа состоялось 9 октября, он ожидает подписи президента. Отныне процесс бронирования значительно упростится для определенных категорий лиц.

— Мы надеемся, что такие изменения положительно повлияют как на обновление данных лицами и наполнение баз сведениями о военнообязанных, так и улучшат работу критически важных предприятий, — отметила адвокат.

Напомним, что теперь в соответствии с документом №13335 предусматривается возможность временного бронирования военнообязанных работников на срок до 45 дней. Это имеет целью предоставить работнику время для приведения в соответствие его военно-учетных документов: постановки на воинский учет, уточнения данных, получения военно-учетного документа и устранения других нарушений.

Если работник в течение этих 45 дней не выполнит все необходимые требования, бронирование для него не будет продлено, и предприятие потеряет возможность повторно забронировать этого сотрудника в течение года.

Этот механизм призван обеспечить сохранение кадров предприятий на период, пока работники решают вопросы, связанные с воинским учетом.

Кого могут мобилизовать в ноябре 2025 года

На данный момент поправок к закону о мобилизации не принималось. Поэтому изменений в процессе мобилизации с 1 ноября не предусмотрено. К основной категории, подлежащей призыву, относятся мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые годны к военной службе по состоянию здоровья и не имеют оформленной отсрочки от призыва или бронирования.

Также могут быть призваны мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, которые приобрели статус военнообязанных после прохождения срочной военной службы или являются офицерами запаса.

Невоеннообязанные мужчины от 18 до 25 лет могут быть приняты на военную службу во время мобилизации только с их согласия.

Женщины, годные к службе до 60 лет, также могут быть приняты на военную службу исключительно на добровольной основе.

Мобилизация с 1 ноября: кто может потерять отсрочку

Закон о мобилизации с 1 ноября будет работать как и прежде. Поэтому лицам, имеющим неоновленные или неотработанные данные в воинском учете, а также неправильно оформленные воинско-учетные документы, следует быть особенно внимательными. Также это касается тех, кто находится в розыске из-за возможных технических или бумажных ошибок.

Если такие граждане не воспользуются механизмом исправления данных, это может привести к потере их права на отсрочку.

В ноябре отсрочку могут потерять те лица, у которых истекли или исчезли основания, на которых она была предоставлена.

Примеры таких ситуаций:

Отец троих детей может потерять отсрочку, если его задолженность по уплате алиментов превышает совокупную сумму платежей за три месяца.

Лица, осуществляющие уход за больными, теряют право на отсрочку, если лицо, за которым осуществлялся уход, умерло или больше не нуждается в постоянном уходе.

Отец, самостоятельно воспитывающий ребенка, теряет отсрочку в день достижения ребенком совершеннолетия (18 лет).

Бронирование работников прифронтовых критически важных предприятий

Напомним, что на портале Дія введена новая возможность — теперь предприятия, работающие в прифронтовых регионах и имеющие статус критически важных, могут забронировать всех своих работников, подлежащих воинской обязанности.

В Министерстве экономики отметили, что такое решение направлено на поддержку бизнесов, которые продолжают деятельность в сложных условиях войны. Оно позволяет совместить интересы экономики и обороны государства, обеспечив непрерывную работу стратегически важных предприятий даже в зонах, где продолжаются боевые действия.

По словам ведомства, создан более гибкий механизм бронирования, который адаптируется к реалиям войны и помогает компаниям сохранить персонал и стабильность производственных процессов.

Отсрочки для родителей детей с инвалидностью в Резерв+

В приложении Резерв+ появилась новая функция — возможность оформить отсрочку от мобилизации для родителей детей с инвалидностью. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Согласно информации ведомства, система автоматически проверяет необходимые данные через государственные реестры, поэтому результат пользователь получает непосредственно в смартфоне — оперативно, прозрачно и без необходимости собирать документы или стоять в очередях.

Отсрочку могут оформить:

родители ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Если оба родителя состоят на воинском учете, каждый из них может подать запрос отдельно. Важно, чтобы сведения об инвалидности были действительными и зарегистрированными в информационных базах Министерства социальной политики, семьи и единства.

Новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации

С 1 ноября 2025 года подать заявление на отсрочку можно будет исключительно через систему Резерв+ или Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) больше не будут принимать такие обращения.

Изменения введены с целью повышения прозрачности, предотвращения коррупционных рисков, упрощения процедуры и перехода к полностью цифровому формату. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В соответствии с обновлениями в постановлении Кабинета Министров Украины №560, граждане смогут автоматически продлевать срок действия отсрочки, а также подавать необходимые документы в бумажной форме через ЦПАУ.

Новые категории отсрочек от мобилизации в приложении Резерв+

Отныне через Резерв+ оформить отсрочку смогут:

один из родителей, самостоятельно воспитывающий ребенка до 18 лет;

граждане, осуществляющие уход за отцом или матерью с инвалидностью.

В Министерстве призывают лиц, относящихся к этим категориям, присоединиться к тестированию услуги.

Заявка подается непосредственно в приложении Резерв+. После этого система автоматически проверяет данные в государственных реестрах. Если основания для отсрочки подтверждены, информация о ней автоматически отображается в электронном военном документе пользователя.

В Минобороны подчеркивают, что процедура полностью цифровая, занимает всего несколько часов и не требует сбора справок или посещения ТЦК.

Сейчас через приложение отсрочку могут оформить:

лица с инвалидностью;

родители трех и более детей, рожденных в браке;

родители детей с инвалидностью;

супруги военнослужащих, имеющие ребенка;

мужья или жены лиц с инвалидностью;

граждане с временной непригодностью к службе;

студенты и аспиранты;

работники учреждений высшего или профессионально-технического образования.

