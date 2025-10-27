Новые американские санкции нанесут ущерб российской военной машине, однако Украина все еще нуждается в ракетах большой дальности, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина пойти на мир.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Аxios.

Ракеты для Украины: что известно об альтернативе Tomahawk

Владимир Зеленский сказал, что санкции “будут иметь значение”, но предположил, что Путин не пойдет ни на какие уступки в своей агрессии, если американский лидер Дональд Трамп не усилит давление.

– Президент Трамп обеспокоен эскалацией. Но я думаю, что если не будет переговоров, эскалация все равно будет. Я думаю, что если Путин не остановится, нам нужно что-то, что его остановит. Санкции – это один из видов оружия, но нам также нужны ракеты большой дальности, – подчеркнул Зеленский.

Оценивая встречу с Трампом в Белом доме и дискуссию о дальнобойных ракетах Tomahawk, президент Зеленский заявил, что разговор был конструктивным и нелегким.

– Мои переговоры с президентом Трампом касались давления на Россию. Я думаю, что он хотел оказывать давление на них, но не хотел идти на эскалацию или закрывать окно… для дипломатии, – пояснил он.

Владимир Зеленский все еще считает, что лучший способ заставить кремлевского лидера вести переговоры о мире серьезно – это предоставить Украине возможность наносить удары по военным и энергетическим целям глубоко внутри РФ.

Президент сказал Трампу, что Украина даже не будет использовать полученные от США ракеты немедленно. Достаточно того, что Путин будет знать, что его молчание грозит проблемами с энергетическими объектами в РФ, и тогда он пойдет на переговоры, считает Зеленский.

– Мы говорим не только о Tomahawk. У США есть много подобных вещей, которые не требуют много времени для обучения. Я думаю, что единственный способ работать с Путиным – только через давление, – подытожил глава Украины.

Напомним, Владимир Зеленский во время встречи в Брюсселе заявил, что не только США имеют дальнобойное оружие. Украина уже ведет переговоры о поставках ракет большой дальности Tomahawk от стран Европы.

