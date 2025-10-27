В ночь на 27 октября (с 18:30 26 октября) российская армия атаковала Украину 100 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с разных направлений.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Атака дронов на Украину: как отработала ПВО

Российские захватчики запустили беспилотники различных типов из Курска, Орла и Приморско-Ахтарска, что на территории РФ. Около 70 из них были Шахедами.

Сейчас смотрят

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 66 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на девяти локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 342-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.