Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии Фактам ICTV сообщила, что до среды в Украине будет сохраняться переменная погода, связанная с прохождением атмосферных фронтов.

Впрочем, с четверга осадки постепенно прекратятся, поскольку будет повышаться атмосферное давление. Это приведет к определенному потеплению во второй половине недели.

Какая будет погода в Киеве в ноябре, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Погода в Украине до конца недели

По словам Натальи Птухи, пока атмосферные фронты еще влияют на территорию страны. Один из них уже уходит, однако продолжит определять погоду в восточных областях. Именно этот фронт в ночь на вторник, 28 октября, вызовет дожди на востоке Украины.

В течение следующих двух суток большая часть территории Украины будет находиться в зоне пониженного атмосферного давления, поэтому возможны небольшие кратковременные осадки. В Карпатах ожидаются мокрый снег и местами налипание мокрого снега.

— Начиная с 30 октября, атмосферное давление будет постепенно расти, осадки прекратятся, а в большинстве областей прогнозируется прояснение, — отметила синоптик.

Ветер будет преимущественно южного направления, поэтому в Украину будут поступать более теплые воздушные массы. Наталья Птуха отметила, что температурные показатели остаются умеренными для этого периода. Ночью в течение недели ожидается от +1 до +6°C, а днем +8…+13°C, а на юге — немного теплее, +11…+16°C.

Начиная с четверга, ночная температура существенно не изменится, однако дневные максимумы повысятся на 2–4°C.

Погода на ноябрь 2025 в Киеве и других регионах Украины

Точно предсказать, какой будет погода в Киеве в ноябре 2025 года, пока невозможно, ведь Украинский гидрометцентр предоставляет наиболее достоверный прогноз только на ближайшие пять дней — именно этот период считается самым точным для метеопрогнозов.

Впрочем, существуют определенные климатические характеристики, которые помогают ориентировочно определить, какой будет погода в Украине, будет ли снег в Киеве в ноябре. Именно они формируют общее представление о типичных температурных показателях, количестве осадков и возможных колебаниях погоды в этом месяце.

В ноябре в Украине ожидается преимущественно теплая погода, однако во второй половине месяца возможно кратковременное похолодание. Об этом сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

По словам метеоролога, температурный режим ноября в целом будет выше климатической нормы.

Она подчеркнула, что температура воздуха в большинстве областей превысит средние показатели примерно на 1-2 градуса. В западных регионах будет даже теплее, тогда как на востоке — близко к норме. Таким образом, прохладнее всего будет на востоке страны, теплее всего — на западе, а между ними образуется промежуточная зона, где температура будет на 1–1,5 градуса выше средней.

В то же время, по ее словам, погода в течение месяца будет переменчивой. По расчетам Укргидрометцентра, во второй половине ноября ожидается период прохладной погоды, который больше всего почувствуют жители восточных и левобережных регионов. А вот западная часть Украины почти весь месяц будет оставаться под влиянием теплых воздушных масс. В Киеве температура будет примерно на 1° выше средних значений, характерных для ноября.

Что касается первой половины ноября, Наталья Голеня подчеркнула, что она будет примерно такой же, как нынешняя погода в конце октября. Но восток и северо-восток останутся самыми прохладными регионами страны.

Дожди в Киеве в ноябре 2025 года также возможны. По словам метеоролога, по предварительным прогнозам, количество осадков в Украине будет примерно на уровне климатической нормы. В то же время некоторые метеорологические расчеты свидетельствуют, что в отдельных регионах возможен незначительный дефицит осадков — то есть их может выпасть немного меньше, чем обычно для этого периода.

Таким образом, ноябрь, по прогнозу Укргидрометцентра, будет в основном теплее нормы, однако ближе к концу месяца украинцев ждет кратковременное похолодание, характерное для поздней осени.

Читайте также Дожди и облачность, но без заморозков: какой будет погода в конце октября

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.