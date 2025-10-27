Силы обороны отразили массовое наступление россиян в районе Доброполья
В понедельник, 27 октября, россияне осуществили очередную попытку механизированной атаки в районе Доброполья (Очеретинское направление). Враг пытался захватить населенные пункты Шаховое и Владимировка.
Об этом сообщили в 1 корпусе Национальной гвардии Азов.
Силы обороны отразили атаку врага в Донецкой области
— В атаку враг бросил 29 единиц бронированной техники, что делает это наступление одним из самых массовых за последнее время. Особенностью атаки стало увеличение количества танков, — говорится в сообщении.
Как уточнили в Азове, противник пытался затруднить работу Сил обороны Украины, выдвигая технику небольшими группами (по 4-5 единиц) по разным маршрутам и в разное время.
Россияне также надеялись воспользоваться неблагоприятными погодными условиями, которые мешали работе украинских беспилотников.
— Несмотря на это, их замысел был сорван, — подчеркнули в Азове.
По данным корпуса, атаку удалось отбить благодаря заблаговременному инженерному оборудованию позиций, эффективному минированию и слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины.
Речь идет об артиллерийских расчетах бригад Вооруженных сил и Национальной гвардии и экипажах Сил беспилотных систем.
Враг потерял 15 единиц техники:
- два танка;
- 12 боевых бронированных машин;
- одну единицу легкового автотранспорта.
Вражеская пехота, десантировавшаяся с бронетехники, уничтожалась FPV-дронами. Сейчас продолжается зачистка мест высадки противника.
Напомним, за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 800 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 342-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 137 690 убитыми и ранеными.