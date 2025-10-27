В понедельник, 27 октября, россияне осуществили очередную попытку механизированной атаки в районе Доброполья (Очеретинское направление). Враг пытался захватить населенные пункты Шаховое и Владимировка.

Об этом сообщили в 1 корпусе Национальной гвардии Азов.

Силы обороны отразили атаку врага в Донецкой области

— В атаку враг бросил 29 единиц бронированной техники, что делает это наступление одним из самых массовых за последнее время. Особенностью атаки стало увеличение количества танков, — говорится в сообщении.

Как уточнили в Азове, противник пытался затруднить работу Сил обороны Украины, выдвигая технику небольшими группами (по 4-5 единиц) по разным маршрутам и в разное время.

Россияне также надеялись воспользоваться неблагоприятными погодными условиями, которые мешали работе украинских беспилотников.

— Несмотря на это, их замысел был сорван, — подчеркнули в Азове.

По данным корпуса, атаку удалось отбить благодаря заблаговременному инженерному оборудованию позиций, эффективному минированию и слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины.

Речь идет об артиллерийских расчетах бригад Вооруженных сил и Национальной гвардии и экипажах Сил беспилотных систем.

Враг потерял 15 единиц техники:

два танка;

12 боевых бронированных машин;

одну единицу легкового автотранспорта.

Вражеская пехота, десантировавшаяся с бронетехники, уничтожалась FPV-дронами. Сейчас продолжается зачистка мест высадки противника.

Напомним, за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 800 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 342-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 137 690 убитыми и ранеными.

