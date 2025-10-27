Вероятность масштабного блэкаута в Украине зависит от интенсивности российских атак, эффективности ПВО и уровня физической защиты энергообъектов.

Об этом заявила министр энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона Єдині новини.

Вероятность блэкаута в Украине

По словам Гринчук, тотальный блэкаут может произойти только при совпадении нескольких негативных факторов.

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— Все зависит от интенсивности, массовости обстрелов, от того, как сработает наша противовоздушная оборона, от того, как сработает физическая защита, — сказала министр.

Она отметила, что украинцы могут думать, будто энергосектор мог подготовиться лучше к российским атакам.

Однако без внедренных систем защиты масштабы разрушений были бы значительно больше, а восстановление длилось бы дольше.

Чиновница подчеркнула, что ремонтные работы продолжаются непрерывно: строители работают в несколько смен, а электрики — круглосуточно.

— Я думаю, что украинцы видят, что мы ускорили временные рамки по ремонтам, по восстановлению, но ситуация сложная. Мы находимся в состоянии войны, находимся под постоянной атакой, — добавила Гринчук.

Она отметила, что четыре года постоянных атак ослабили энергосистему, “хотя электрики иногда творят чудеса”.

Перспективы отмены стабилизационных отключений

Министр выразила надежду, что в ближайшее время Украина сможет отказаться от стабилизационных графиков отключений.

— Как я уже сказала ранее, к сожалению, враг постоянно вносит коррективы дополнительными обстрелами. Хотя, действительно, делаем все возможное и планируем в ближайшее время отказаться от любых ограничений, — отметила Гринчук.

По ее словам, Минэнерго делает все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию, но она остается сложной и непредсказуемой.

Поддержка от международных партнеров

Светлана Гринчук подтвердила, что Украина ведет переговоры с партнерами о расширении помощи энергетическому сектору — и уже есть конкретные результаты.

— Ну, не просто переговоры, у нас же есть результаты. Многие страны заявили о своих дополнительных взносах в фонд поддержки энергетики, — уточнила она.

— Буквально на выходных в субботу мы посещали с министром энергетики Германии некоторые энергетические объекты. Она заявила о дополнительном взносе. Они увеличивают до 60 млн фонд поддержки энергетики, — сообщила Гринчук.

Речь идет о немецком оборудовании для энергетического сектора, необходимом Украине для прохождения отопительного сезона.

Кроме того, помощь для газового сектора анонсировала Норвегия. Другие партнеры также готовят новые заявления — как о финансовых взносах, так и о передаче оборудования.

— То есть работа ведется, и партнеры, спасибо им, очень активно участвуют и вникают в ситуацию, которая происходит сейчас в энергетической Украине. Помогают действительно всем, чем могут, — подытожила министр.

Фото: Светлана Гринчук

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