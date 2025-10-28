График отключения света в Запорожье – обновленные почасовые очереди на 28 октября
По данным НЭК Укрэнерго, сегодня, 28 октября, в некоторых регионах Украины введены временные ограничения электроснабжения. Они касаются как бытовых потребителей, так и предприятий.
Причиной таких мер стали массированные атаки России с помощью ракет и дронов, которые повредили критическую энергетическую инфраструктуру и привели к нарушению стабильной работы энергосистемы страны.
Факты ICTV узнали, как именно будут действовать графики отключения света в Запорожье 28 октября.
Как действуют графики отключения света в Запорожье 28 октября
По сообщению ПАО Запорожьеоблэнерго, сегодня, 28 октября, в городе и области внесены изменения в графики почасовых отключений электроснабжения (ГПВ) по указанию НЭК Укрэнерго.
Время отключения света в Запорожье по очередям (с учетом времени на переключение):
- 1.1: 07:30 – 09:30, 18:00 – 21:30
- 1.2: 07:30 – 10:30, 18:00 – 21:30
- 2.1: 07:30 – 11:00, 18:00 – 19:30
- 2.2: 07:30 – 11:00, 18:00 – 19:30
- 3.1, 3.2: без отключений
- 4.1, 4.2: без отключений
- 5.1, 5.2: 15:30 – 18:00
- 6.1, 6.2: 14:30 – 18:00
Полный список адресов, на которые распространяются графики отключения света в Запорожье, можно посмотреть здесь, указав нужный адрес.