По данным НЭК Укрэнерго, сегодня, 28 октября, в некоторых регионах Украины введены временные ограничения электроснабжения. Они касаются как бытовых потребителей, так и предприятий.

Причиной таких мер стали массированные атаки России с помощью ракет и дронов, которые повредили критическую энергетическую инфраструктуру и привели к нарушению стабильной работы энергосистемы страны.

Факты ICTV узнали, как именно будут действовать графики отключения света в Запорожье 28 октября.

Сейчас смотрят

Как действуют графики отключения света в Запорожье 28 октября

По сообщению ПАО Запорожьеоблэнерго, сегодня, 28 октября, в городе и области внесены изменения в графики почасовых отключений электроснабжения (ГПВ) по указанию НЭК Укрэнерго.

Время отключения света в Запорожье по очередям (с учетом времени на переключение):

1.1: 07:30 – 09:30, 18:00 – 21:30

1.2: 07:30 – 10:30, 18:00 – 21:30

2.1: 07:30 – 11:00, 18:00 – 19:30

2.2: 07:30 – 11:00, 18:00 – 19:30

3.1, 3.2: без отключений

4.1, 4.2: без отключений

5.1, 5.2: 15:30 – 18:00

6.1, 6.2: 14:30 – 18:00

Полный список адресов, на которые распространяются графики отключения света в Запорожье, можно посмотреть здесь, указав нужный адрес.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.