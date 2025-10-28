Последствия топливного кризиса в РФ распространяются на соседние страны – разведка
Россия заявляет о стабильности топлива, но дефицит и кризис уже ощутимы в регионах и соседних странах.
Об этом сообщает Служба внешней разведки.
Топливный кризис в России
Хотя официальная Москва утверждает, что рынок нефтепродуктов стабилен, однако реалии на временно оккупированных территориях и в соседних странах свидетельствуют об обратном.
В частности, в Крыму российские военные на блокпостах конфискуют у гражданских несколько литров топлива.
В Луганской области топливный кризис привел к появлению «черного рынка» талонов на бензин.
Местные коммунальные службы перепродают их по завышенным ценам, в то время как заявки населения на жилищно-коммунальные услуги остаются невыполненными.
Как отмечается в разведке, кризис ощутили и другие страны, зависимые от поставок из России.
В Таджикистане наблюдается дефицит бензина, дизеля и сжиженного газа. Из-за перебоев в поставках и разрушенных логистических цепочек цены на топливо выросли до рекордных уровней, а автозаправки ограничивают продажу.
Правительство Таджикистана ищет альтернативные источники поставок, чтобы уменьшить зависимость от российского рынка.
По данным разведки, топливный кризис в России и на оккупированных территориях частично стал следствием санкций США против крупнейших энергетических компаний страны – Роснефти и Лукойла.
После введения ограничений китайские нефтяные гиганты Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil остановили морские закупки российской нефти, а нефтеперерабатывающие заводы Индии планируют сократить импорт.
Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что эффект санкций можно будет оценить через шесть месяцев.