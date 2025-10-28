Россия заявляет о стабильности топлива, но дефицит и кризис уже ощутимы в регионах и соседних странах.

Об этом сообщает Служба внешней разведки.

Топливный кризис в России

Хотя официальная Москва утверждает, что рынок нефтепродуктов стабилен, однако реалии на временно оккупированных территориях и в соседних странах свидетельствуют об обратном.

В частности, в Крыму российские военные на блокпостах конфискуют у гражданских несколько литров топлива.

В Луганской области топливный кризис привел к появлению «черного рынка» талонов на бензин.

Местные коммунальные службы перепродают их по завышенным ценам, в то время как заявки населения на жилищно-коммунальные услуги остаются невыполненными.

Как отмечается в разведке, кризис ощутили и другие страны, зависимые от поставок из России.

В Таджикистане наблюдается дефицит бензина, дизеля и сжиженного газа. Из-за перебоев в поставках и разрушенных логистических цепочек цены на топливо выросли до рекордных уровней, а автозаправки ограничивают продажу.

Правительство Таджикистана ищет альтернативные источники поставок, чтобы уменьшить зависимость от российского рынка.

По данным разведки, топливный кризис в России и на оккупированных территориях частично стал следствием санкций США против крупнейших энергетических компаний страны – Роснефти и Лукойла.

После введения ограничений китайские нефтяные гиганты Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil остановили морские закупки российской нефти, а нефтеперерабатывающие заводы Индии планируют сократить импорт.

Ранее президент США Дональд Трамп отметил, что эффект санкций можно будет оценить через шесть месяцев.

