В ночь на 28 октября (с 20:00 27 октября) противник атаковал Украину 38 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Около 25 из них — Шахеды.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 28 октября: что известно

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 26 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере и Востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА на четырех локациях, а также падение обломков на одной локации.

По данным Воздушных сил, вражеская атака продолжается.

В воздушном пространстве Украины до сих пор находятся несколько вражеских БПЛА.

