РФ атаковала Украину 38 беспилотниками: сколько сбила ПВО
В ночь на 28 октября (с 20:00 27 октября) противник атаковал Украину 38 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Около 25 из них — Шахеды.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 28 октября: что известно
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 26 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере и Востоке страны.
Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА на четырех локациях, а также падение обломков на одной локации.
По данным Воздушных сил, вражеская атака продолжается.
В воздушном пространстве Украины до сих пор находятся несколько вражеских БПЛА.