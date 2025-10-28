Бряцание ракетами – это попытка России запугать европейское общество, чтобы отбить у европейцев желание помогать Украине.

Такое мнение высказал руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

ЦПД об Орешникове в Беларуси и заявлении Лаврова

Коваленко отметил, что Россия пытается запугать европейское общество орешниковыми, буревестниками и другими вундервафлями.

– Ничего удивительного в этом нет – после слабой реакции Европы на дронные провокации над их аэропортами и городами, создатель концепции гибридных страшилок, глава СВР РФ Нарышкин посоветовал Путину активнее пугать европейцев, чтобы они боялись помогать украинцам, – заявил Коваленко.

Он добавил, что такие запугивания являются не более чем оперативными операциями, ведь второй запуск орешника был неудачным, а буревестник “летает на словах”.

– Путин просто пользуется идеями Нарышкина, который украл их у Хрущева времен Карибского кризиса, – написал руководитель ЦПД, отметив, что угрозы атак на НАТО нет.

Комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о “гарантиях безопасности” от России для НАТО, он назвал это частью информационной игры Кремля.

В ЦПД считают, что пока лучше всего на Западе этой игре противостоит Трамп с его ядерной субмариной.

Что предшествовало

Во вторник, 28 октября, пресс-секретарь самопровозглашенного президента Беларуси Наталья Эйсмонт заявила, что российский ракетный комплекс Орешник заступит на боевое дежурство в Беларуси в декабре 2025 года.

Также Лавров, выступая на конференции в Минске, заявил, что у России якобы “нет и не было намерений нападать на какую-либо страну из нынешних членов НАТО и Евросоюза”.

По его словам, Москва готова “закрепить” эту позицию в будущих гарантиях безопасности для этой части Евразии.

