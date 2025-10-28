В Украине 24 февраля 2022 года было введено военное положение и всеобщая мобилизация на 90 дней.

С тех пор их продлевали уже 17 раз.

Факты ICTV рассказывают, законно ли продолжать режим военного положения более трех раз.

Сколько раз можно продлевать военное положение

21 октября, во вторник, Верховная Рада Украины приняла закон №14128, которым в 17-й раз продлила действие военного положения на всей территории страны.

За проголосовали 317 народных депутатов, один высказался против, еще один воздержался. Согласно принятому документу, военное положение продлено с 5 ноября 2025 года на 90 дней — до 3 февраля 2026 года.

Это очередное продление обоих режимов, которые действуют с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации 24 февраля 2022 года. С тех пор военное положение и мобилизация уже продлевались:

с 24 февраля до 25 мая 2022 года

с 25 мая до 23 августа 2022 года

с 23 августа до 21 ноября 2022 года

с 21 ноября 2022 года до 19 февраля 2023 года

с 19 февраля до 20 мая 2023 года

с 20 мая до 18 августа 2023 года

с 18 августа до 16 ноября 2023 года

с 16 ноября 2023 года до 14 февраля 2024 года

с 14 февраля до 13 мая 2024 года

с 13 мая до 11 августа 2024 года

с 11 августа до 9 ноября 2024 года

с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года

с 8 февраля до 9 мая 2025 года

с 9 мая до 7 августа 2025 года

с 7 августа по 5 ноября 2025 года

с 5 ноября 2025 года по 3 февраля 2026 года

Но законно ли продлевать военное положение более трех раз? Об этом рассказал юрист Александр Моргун.

По его словам, в Законе Украины о правовом режиме военного положения нет никаких ограничений по срокам его введения. Военное положение может длиться столько, сколько существует угроза Украине. Также, по словам юриста, оно может действовать как на всей территории страны, так и в отдельных местностях.

Согласно закону, до истечения срока, на который было введено военное положение, и при условии устранения угрозы нападения или опасности Украине, ее территориальной целостности, президент Украины Владимир Зеленский может принять указ об отмене военного положения на всей территории Украины или в отдельных ее местностях.

