Украина считает, что Россия потеряла потенциал в размере более 20% от нефтепереработки, а именно где-то 22-27% своего топлива, что спровоцировало там очереди за топливом.

Об этом накануне журналистам заявил президент Владимир Зеленский.

Влияние ударов Украины на экономику РФ

– Там есть проблема. У них есть нефтеперерабатывающая отрасль, есть соответствующее количество заводов. Мы поразили определенное количество заводов, у них это упало. Когда они начали восстанавливать и увидели очереди машин, то перераспределили объемы по другим нефтеперерабатывающим заводам, – сказал он.

По словам Зеленского, задача Украины вполне понятна – продолжать свою работу на других заводах, которые начали увеличивать объем, особенно дизеля.

Он убежден, что над этим нужно ежедневно работать. Нашим производителям дальнобойного оружия – производить, а высокопоставленным чиновникам – “постоянно искать деньги на это” и ежедневно работать над ослаблением россиян. Ведь на войну Москва черпает деньги из нефтепереработки.

Недавно Служба внешней разведки Украины сообщала, что Россия до конца года может оказаться в зависимости от импорта топлива на уровне до 60%. Причиной этому является топливный кризис, охвативший Россию.

