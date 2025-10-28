В отдельных регионах Украины отключат электроснабжение в среду, 29 октября.

Об этом говорится в сообщении ЧАО Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

Отключение света по Украине 29 октября

— Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, — объяснили в Укрэнерго.

Дополняется…

Отключение электроэнергиивідключення світлаУкренерго
