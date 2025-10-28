Юлия Захарченко, редактор ленты
1 мин.
Отключения света в Украине 29 октября: когда будут ограничивать поставки
В отдельных регионах Украины отключат электроснабжение в среду, 29 октября.
Об этом говорится в сообщении ЧАО Национальная энергетическая компания Укрэнерго.
Отключение света по Украине 29 октября
— Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, — объяснили в Укрэнерго.
Дополняется…
Сейчас смотрят
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.