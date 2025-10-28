Украина не будет воевать с Россией десятилетиями, но Евросоюзу нужно будет стабильно финансово поддерживать наше государство еще как минимум два-три года.

Об этом сказал журналистам президент Владимир Зеленский.

Война Украины с РФ: что известно о сроках

Президент сказал европейским лидерам о том, что Украина готова воевать еще несколько лет.

– Я им сказал – мы не будем десятилетиями воевать, но вы должны показать, что в течение какого-то времени вы сможете стабильно финансово поддерживать Украину. И поэтому у них такая программа в голове – 2-3 года, – пояснил Зеленский.

Он добавил, что война может закончиться и раньше, однако необходимы деньги для восстановления того, что сейчас разрушает Россия.

Также украинский военный должен знать, что его заработная плата есть и будет стабильной.

– Потому что вернется ли Путин снова с агрессией или не вернется после того, как эта война закончится, – мы пока не знаем. И поэтому важно понять, какой будет стабильная поддержка Украины со стороны партнеров, – резюмировал Владимир Зеленский.

Украинский лидер утверждает, что поддержка может финансироваться из замороженных активов РФ, которые Украина потратит на оружие и восстановление.

– Если война закончится через месяц, мы будем тратить эти деньги на восстановление. Если она завершится не через месяц, а через какое-то время, значит, мы их будем тратить на оружие. Просто у нас нет другого выхода, – подытожил президент.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск также заявлял, что президент Зеленский говорил о готовности Украины воевать против РФ еще два-три года.

