Потери врага на 27 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 800 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 342-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 137 690 убитыми и ранеными.

Потери врага на 28 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1060 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 343-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 138 750 убитыми и ранеными.

Потери врага на 28 октября 2025

  • личного состава – около 1 138 750 (+1060) человек;
  • танков – 11 299 (+6);
  • боевых бронированных машин – 23 508 (+28);
  • артиллерийских систем – 34 044 (+8);
  • РСЗО – 1 529 (+2);
  • средств ПВО – 1 230;
  • самолетов – 428;
  • вертолетов – 346;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 75 054 (+108);
  • крылатых ракет – 3 880;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 65 786 (+131);
  • специальной техники – 3 984 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 343-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

