Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери врага на 28 октября: уничтожено 1060 оккупантов и шесть танков
Потери врага на 27 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 800 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 342-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 137 690 убитыми и ранеными.
Потери врага на 28 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1060 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 343-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 138 750 убитыми и ранеными.
Потери врага на 28 октября 2025
- личного состава – около 1 138 750 (+1060) человек;
- танков – 11 299 (+6);
- боевых бронированных машин – 23 508 (+28);
- артиллерийских систем – 34 044 (+8);
- РСЗО – 1 529 (+2);
- средств ПВО – 1 230;
- самолетов – 428;
- вертолетов – 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 75 054 (+108);
- крылатых ракет – 3 880;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 65 786 (+131);
- специальной техники – 3 984 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 343-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
