Потери врага на 27 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 800 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 342-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 137 690 убитыми и ранеными.

Потери врага на 28 октября 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 1060 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 343-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 138 750 убитыми и ранеными.

Потери врага на 28 октября 2025

личного состава – около 1 138 750 (+1060) человек;

танков – 11 299 (+6);

боевых бронированных машин – 23 508 (+28);

артиллерийских систем – 34 044 (+8);

РСЗО – 1 529 (+2);

средств ПВО – 1 230;

самолетов – 428;

вертолетов – 346;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 75 054 (+108);

крылатых ракет – 3 880;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 65 786 (+131);

специальной техники – 3 984 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 343-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

