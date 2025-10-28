Во вторник, 28 октября, Европейская комиссия направила Совету ЕС предложение об открытии переговоров с Украиной о ее участии в компоненте правительственной спутниковой связи (Govsatcom) в рамках Космической программы Европейского Союза и Программы ЕС по обеспечению защищенной спутниковой коннективности (Union Secure Connectivity Programme).

ЕС хочет присоединить Украину к космической программе и системе защищенных спутников

Спикер Еврокомиссии Тома Ренье сообщил в Брюсселе, что Еврокомиссия хочет, чтобы Украина присоединилась к европейским космическим программам.

— Мы стремимся полностью привлечь Украину к программе правительственной спутниковой связи, также известной как Govsatcom. Почему это важно? Потому что оборона и космос тесно взаимосвязаны, – сообщил Ренье.

Сейчас смотрят

Он напомнил, что Украина уже полностью вовлечена в программу ЕС в сфере обороны, а теперь “пришло время сделать то же самое в сфере космоса”.

— Привлечение Украины к Govsatcom обеспечит безопасную космическую коннективность. Это имеет решающее значение для конкурентоспособности Украины, для страны в целом и для ее граждан, – подчеркнул представитель Еврокомиссии.

В Еврокомиссии пояснили, что следующим шагом будут переговоры на уровне государств-членов ЕС и принятие решения о привлечении Украины к космическим программам Евросоюза Советом ЕС.

Окончательно участие Украины будет подтверждено после заключения соответствующего международного соглашения в соответствии со статьей 218 Договора о функционировании Европейского Союза (TFEU).

Напомним, целью Govsatcom является обеспечение безопасных и устойчивых спутниковых коммуникаций путем объединения и совместного использования имеющихся спутниковых ресурсов государств-членов ЕС и частных операторов.

В апреле 2025 года был сделан первый шаг к участию Украины в Космической программе ЕС, когда Евросоюз и Украина подписали соглашение об участии Украины в таких компонентах Космической программы ЕС, как Copernicus, Space Weather Events и Near-Earth Objects.

В контексте Украины сеть спутников Govsatcom рассматривалась как своеобразная альтернатива сети Starlink Илона Маска.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.