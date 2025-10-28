Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру финансов Сергею Марченко разработать конкретный перечень общественных нужд, на которые должны быть направлены средства из замороженных российских активов.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

На какие общественные нужды будут направлены активы РФ

— В сфере политики героев и создания возможностей для украинских ветеранов должно быть значительно больше активности и результатов, и это ответственность не только профильного министра, но и всей системы власти, как центральной, так и областной и местной в общинах, — отметил президент.

Напомним, вчера Европейская комиссия подтвердила, что главный акцент в вопросе предоставления финансовой поддержки Украине на 2026-2027 годы делается именно на возможности использования иммобилизованных (замороженных) российских активов.

Спикер по вопросам бюджета ЕК Балаш Узвари сообщил, что Еврокомиссия опирается на оценку МВФ, согласно которой потребности Украины в 2026-2027 годах составят около $60 млрд.

Ранее Владимир Зеленский подчеркивал, что Украине необходимы средства от замороженных активов РФ уже в начале 2026 года.

На сегодняшний день наибольшие объемы российских активов хранятся в Бельгии – €180 млрд, в Японии – €28,1 млрд, в Великобритании – €26,6 млрд.

