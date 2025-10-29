С 1 ноября 2025 года в Украине вводятся новые правила оформления и продления отсрочек от мобилизации. Теперь большинство категорий граждан получат автоматическое продление, без необходимости посещать ТЦК или подавать заявления вручную.

Как будет происходить автоматическое продление отсрочек, читайте в нашем материале.

Как будет работать автоматическое продление отсрочек

Объяснение, как будет работать автоматическое продление отсрочек, предоставили в Минобороны. Итак, все проверки будут проходить через государственные реестры, без участия должностных лиц. Если основание подтверждается автоматически, то система продлевает его без участия пользователя.

Сейчас смотрят

5 ноября пользователи Резерв+ получат уведомление о продлении отсрочки. После этого нужно только обновить документ в приложении.

Если уведомление не поступило или основание изменилось, следует проверить статус в Резерв+ или обратиться в ЦНАП.

Автоматическое продление отсрочек: что нужно знать

Ключевое изменение заключается в том, что система самостоятельно будет продлевать отсрочки, основания для которых можно подтвердить через государственные реестры или которые не меняются со временем. Это означает, что человеку не придется регулярно обновлять документы, ведь процесс станет полностью цифровым.

Начиная с 1 ноября 2025 года, бумажные справки с мокрой печатью ТЦК больше не будут выдаваться. Главным подтверждением права на отсрочку станет электронный военно-учетный документ с QR-кодом в приложении Резерв+.

При необходимости этот документ можно будет:

скачать в формате PDF в приложении Резерв+;

получить через портал Дія;

распечатать самостоятельно или в ТЦК;

распечатать в ЦНАП, если отсрочка оформлена по новым правилам.

Автоматическое продление отсрочек: кого это касается

Система автоматически продлит отсрочку для граждан, чьи данные уже зафиксированы в соответствующих государственных реестрах. Основное изменение заключается в том, что часть из них будет продлеваться автоматически, а именно без подачи заявлений и посещения учреждений.

Это коснется:

лиц с постоянными основаниями (например, для бывших военнопленных или членов семей погибших защитников);

случаев, когда основание можно подтвердить через государственные реестры (в частности, наличие трех несовершеннолетних детей, рожденных в действующем браке).

Оформить новую отсрочку можно будет двумя способами:

Онлайн, в приложении Резерв+;

Офлайн, в ближайшем ЦНАП, который передаст документы в ТЦК для рассмотрения.

Если система не сможет подтвердить основание (например, в случае расторжения брака с лицом с инвалидностью), автоматическое продление не произойдет. В таком случае стоит обновить данные в реестрах или обратиться в ЦНАП.

Оформление отсрочки без приложения Резерв+

Для тех, кто не пользуется смартфоном или не имеет цифровых документов, отсрочку можно оформить офлайн. В таком случае ЦНАП примет документы, передаст их в ТЦК, а после рассмотрения (в течение 7–15 дней) выдаст бумажный документ.

Стоит отметить, что ЦНАП не принимает решения об отсрочке — он только передает документы. С 1 ноября ТЦК больше не будут принимать заявления напрямую.

Источник : Минобороны

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.