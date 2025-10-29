В Украине продолжается процесс перехода на электронные трудовые книжки. Согласно законодательству, работники и работодатели имеют время до 10 июня 2026 года, чтобы полностью перевести свои бумажные трудовые книжки в цифровой формат.

Сделать это можно самостоятельно, через веб-портал электронных услуг ПФУ, загрузив сканы необходимых страниц и документов. Если отсутствует электронная подпись или нет возможности подать документы онлайн, оцифровать книжку можно лично, в сервисном центре ПФУ.

Принимает ли Пенсионный фонд сканкопии трудовой книжки и каким должно быть изображение, читайте в нашем материале.

Принимает ли ПФУ сканкопии трудовой книжки

Пенсионный фонд Украины принимает сканкопии трудовых книжек, но есть определенные требования к формату и качеству изображения. Следовательно, если какое-либо из требований к качеству сканированной копии будет нарушено, ПФУ не оцифрует трудовую книжку.

Почему ПФУ не принимает сканкопии трудовой книжки

Основная причина, по которой ПФУ не принимает сканкопии трудовой книжки, — нарушение технических требований к качеству файлов.

Чтобы документы были приняты, они должны соответствовать следующим условиям:

сканкопия должна быть цветной и содержать все заполненные страницы в хронологическом порядке;

изображение должно быть четким, без бликов и обрезанных частей, хорошо видны все реквизиты, а именно название

документа, серийный номер, печати, подписи, ФИО;

рекомендуемое разрешение — 300 dpi;

файл должен быть в формате jpg или pdf;

размер каждого файла не более 1 Мб.

В каком формате Пенсионный фонд не принимает сканкопии документов

Пенсионный фонд не принимает сканкопии в нестандартных или некачественных форматах. Нельзя подавать файлы в форматах png, heic, docx, zip и т.д.

Также не принимаются черно-белые копии, фотографии с телефона без достаточной четкости или сканы, где отсутствуют части страниц или реквизиты.

Как подать скан-копии документов в ПФУ и можно ли это сделать без КЭП, читайте здесь.

Источник : Пенсионный фонд

