Принимает ли ПФУ сканкопии трудовой книжки и как правильно их подать
В Украине продолжается процесс перехода на электронные трудовые книжки. Согласно законодательству, работники и работодатели имеют время до 10 июня 2026 года, чтобы полностью перевести свои бумажные трудовые книжки в цифровой формат.
Сделать это можно самостоятельно, через веб-портал электронных услуг ПФУ, загрузив сканы необходимых страниц и документов. Если отсутствует электронная подпись или нет возможности подать документы онлайн, оцифровать книжку можно лично, в сервисном центре ПФУ.
Принимает ли Пенсионный фонд сканкопии трудовой книжки и каким должно быть изображение, читайте в нашем материале.
Принимает ли ПФУ сканкопии трудовой книжки
Пенсионный фонд Украины принимает сканкопии трудовых книжек, но есть определенные требования к формату и качеству изображения. Следовательно, если какое-либо из требований к качеству сканированной копии будет нарушено, ПФУ не оцифрует трудовую книжку.
Почему ПФУ не принимает сканкопии трудовой книжки
Основная причина, по которой ПФУ не принимает сканкопии трудовой книжки, — нарушение технических требований к качеству файлов.
Чтобы документы были приняты, они должны соответствовать следующим условиям:
- сканкопия должна быть цветной и содержать все заполненные страницы в хронологическом порядке;
- изображение должно быть четким, без бликов и обрезанных частей, хорошо видны все реквизиты, а именно название
- документа, серийный номер, печати, подписи, ФИО;
- рекомендуемое разрешение — 300 dpi;
- файл должен быть в формате jpg или pdf;
- размер каждого файла не более 1 Мб.
В каком формате Пенсионный фонд не принимает сканкопии документов
Пенсионный фонд не принимает сканкопии в нестандартных или некачественных форматах. Нельзя подавать файлы в форматах png, heic, docx, zip и т.д.
Также не принимаются черно-белые копии, фотографии с телефона без достаточной четкости или сканы, где отсутствуют части страниц или реквизиты.
