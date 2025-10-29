Правительство запускает цифровую экосистему рынка труда Обрій, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Кабмин запускает цифровую экосистему рынка труда Обрій

Кабинет министров Украины принял решение, благодаря которому через Дію теперь можно зарегистрировать статус безработного, оформить пособие, официально уволиться на ВОТ и не только, сообщила Юлия Свириденко.

— Правительство поддержало запуск новой экосистемы Обрій. Через Дію человек сможет зарегистрировать статус безработного, оформить пособие, официально уволиться на временно оккупированных территориях и получить грант до 15 тыс. грн на переквалификацию, — написала Свириденко в Telegram-канале по результатам заседания правительства в среду.

Она отметила, что система Обрій будет автоматически определять, кто потерял работу, и подбирать вакансии по навыкам, опыту и локации (AI-matching).

— Аналитика в реальном времени поможет государству и бизнесу прогнозировать потребности в навыках. К системе подключаются все ключевые государственные институты, — добавила она.

К тому же, как сообщила Свириденко, администратором станет Государственная служба занятости.

