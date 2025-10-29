С начала прошедших суток произошло 148 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 08:00.

Российские захватчики нанесли 57 авиационных ударов, сбросили 113 управляемых авиабомб.

Кроме этого, осуществили 4518 обстрелов, в том числе 86 – из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 4679 дронов-камикадзе.

Карты боевых действий в Украине на 29 октября 2025

Ситуация в Украине на 29 октября 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боестолкновения. Противник нанес 9 авиационных ударов, сбросив при этом 25 управляемых авиационных бомб, осуществил 174 обстрела, в том числе 10 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении вчера произошло восемь боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Песчаное и в сторону Шийковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Дерилово, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Дробышево, Александровка.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 10 наступательных действий захватчиков в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка и Григоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения, подразделения противника пытались продвинуться в направлении Веролюбовки и Федоровки.

На Константиновском направлении враг осуществил 18 атак в районах Константиновки, Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки, Степановки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шаховое, Новое Шаховое, Червоный Лиман, Родинское, Новоэкономичное, Лесовка, Новопавловка, Покровск, Миролюбовка, Мирноград, Зверовое, Котлыно, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия.

На Александровском направлении противник вчера осуществил 23 атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вербовое, Успеновка, Новогригоровка, Рыбное, Павловка, Вишневое.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили семь вражеских попыток продвинуться вперед в районах Новониколаевки и Луговского.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили семь вражеских атак на позиции наших войск в районе населенных пунктов Щербаки, Степовое и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста – успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Потери врага на 29 октября 2025

личного состава – около 1 139 900 (+1150) человек;

танков – 11 303 (+4);

боевых бронированных машин – 23 511 (+3);

артиллерийских систем – 34 064 (+20);

РСЗО – 1 530 (+1);

средств ПВО – 1 230;

самолетов – 428;

вертолетов – 346;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 75 367 (+313);

крылатых ракет – 3 880;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 65 865 (+79);

специальной техники – 3 986 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 344-е сутки.

