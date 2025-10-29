Карта боевых действий на 29 октября 2025 года – ситуация на фронте
С начала прошедших суток произошло 148 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 08:00.
Российские захватчики нанесли 57 авиационных ударов, сбросили 113 управляемых авиабомб.
Кроме этого, осуществили 4518 обстрелов, в том числе 86 – из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 4679 дронов-камикадзе.
Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.
Карты боевых действий в Украине на 29 октября 2025
Ситуация в Украине на 29 октября 2025
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло два боестолкновения. Противник нанес 9 авиационных ударов, сбросив при этом 25 управляемых авиационных бомб, осуществил 174 обстрела, в том числе 10 – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска и Каменки.
На Купянском направлении вчера произошло восемь боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе населенного пункта Песчаное и в сторону Шийковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Дерилово, Новоселовка и в сторону населенных пунктов Коровий Яр, Дробышево, Александровка.
На Славянском направлении Силы обороны остановили 10 наступательных действий захватчиков в районах населенных пунктов Ямполь, Дроновка, Серебрянка и Григоровка.
На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения, подразделения противника пытались продвинуться в направлении Веролюбовки и Федоровки.
На Константиновском направлении враг осуществил 18 атак в районах Константиновки, Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки, Степановки и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 45 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Шаховое, Новое Шаховое, Червоный Лиман, Родинское, Новоэкономичное, Лесовка, Новопавловка, Покровск, Миролюбовка, Мирноград, Зверовое, Котлыно, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филия.
На Александровском направлении противник вчера осуществил 23 атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Сосновка, Вербовое, Успеновка, Новогригоровка, Рыбное, Павловка, Вишневое.
На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили семь вражеских попыток продвинуться вперед в районах Новониколаевки и Луговского.
На Ореховском направлении украинские подразделения остановили семь вражеских атак на позиции наших войск в районе населенных пунктов Щербаки, Степовое и в сторону Новоандреевки и Новоданиловки.
На Приднепровском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста – успеха не имел.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
Потери врага на 29 октября 2025
- личного состава – около 1 139 900 (+1150) человек;
- танков – 11 303 (+4);
- боевых бронированных машин – 23 511 (+3);
- артиллерийских систем – 34 064 (+20);
- РСЗО – 1 530 (+1);
- средств ПВО – 1 230;
- самолетов – 428;
- вертолетов – 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 75 367 (+313);
- крылатых ракет – 3 880;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 65 865 (+79);
- специальной техники – 3 986 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 344-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.