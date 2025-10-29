В МИД Украины приняли решение понизить уровень дипломатических отношений и закрыть посольство в Кубинской Республике, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Украина закрывает свое посольство в Гаване

Андрей Сибига в соцсети X сообщил, что Украина приняла решение закрыть свое посольство в Гаване.

— Мы помним пожелания кубинского президента “успеха” Путину в его агрессивной войне против Украины. Мы хорошо это услышали. В этом году мы решили закрыть наше посольство в Гаване и понизить уровень наших дипломатических отношений, — написал он в посте, посвященном голосованию Украины против снятия эмбарго США против Кубы на Генассамблее ООН.

Как отметил Сибига, такое голосование было направлено против бездействия кубинских властей в ответ на массовый набор кубинских граждан в российскую оккупационную армию.

— Нежелание Гаваны остановить массовую отправку своих граждан на российскую войну против Украины является соучастием в агрессии и должно быть осуждено самым решительным образом, — подчеркнул министр.

Сибига добавил, что Украина всегда будет противостоять такой практике и защищать цели и принципы Устава ООН.

