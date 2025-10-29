25 октября 2025 года на территории Кемеровской области России взорвался автомобиль, за рулем которого находился подполковник полиции Мазжерин Вениамин Владимирович.

Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

ГУР ликвидировало военного преступника Мазжерина

Как отметили в ГУР, Мазжерин служил в спецподразделении ОМОН Оберег управления Росгвардии по Кемеровской области.

Оберег — это одно из подразделений Росгвардии, причастных к военным преступлениям и геноциду украинского населения в Киевской области в начале полномасштабного вторжения РФ в феврале-марте 2022 года.

Подразделение отличилось участием в массовых убийствах гражданских, пытках, грабежах и других преступлениях в Буче, Ирпене, Гостомеле и других населенных пунктах.

На основании собранных доказательств и показаний очевидцев Офис генерального прокурора Украины открыл уголовные производства против военнослужащих Оберега за нарушение законов и обычаев войны.

Военная разведка Украины еще в апреле 2022 года поименно идентифицировала членов подразделения и планировала меры для их справедливого наказания.

— За каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие, — подчеркнули в ГУР.

