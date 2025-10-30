На данный момент военное положение в Украине официально продлено до 3 февраля 2026 года.

До какого числа продлена мобилизация в Украине, читайте в нашем материале.

До какого числа продлена мобилизация в Украине

На данный момент мобилизация продлена до 3 февраля 2026 года.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года военное положение и мобилизацию в Украине уже неоднократно продлевали, и каждый раз на 90 дней.

Сколько продлится в Украине мобилизация и возможна ли демобилизация после отмены военного положения

Народный депутат Федор Вениславский, который входит в парламентский комитет по вопросам нацбезопасности, пояснил, что завершение военного положения не означает автоматической демобилизации. Иными словами, если в стране отменят военное положение, всех мобилизованных сразу не уволят.

Адвокат юридической компании Де-Юр Лариса Кись в комментарии Фактам ICTV подтвердила, что для начала демобилизации нужен отдельный указ президента. Без него даже после отмены военного положения мобилизованные будут оставаться в армии.

Кто может уволиться из армии во время действия военного положения

Согласно закону О воинской обязанности и военной службе, увольнение из армии во время военного положения возможно лишь в исключительных случаях, например:

по возрасту (когда достигнут предельный возраст пребывания на службе);

по состоянию здоровья (непригодность по медицинскому заключению);

в случае обвинительного приговора суда с лишением свободы;

по определенным семейным обстоятельствам (если есть уважительные причины, определенные законом);

после освобождения из плена (если сам военный не хочет служить дальше);

при сокращении штата или в случае невозможности дальнейшей службы (особенно для старшего офицерского состава);

в случае избрания или назначения на высокие должности

После завершения военного положения, когда страна перейдет к условиям мирного времени или особого периода, перечень оснований для увольнения расширится.

Когда может завершиться мобилизация

По закону, срок службы мобилизованных не ограничен четкой датой и он действует до момента официального решения о демобилизации. Это решение принимает лично президент Украины, как и порядок его выполнения.

Адвокат Лариса Кись объясняет, что демобилизация — это не мгновенный процесс, а постепенное возвращение военных к мирной жизни. После завершения военного положения придется ждать отдельного указа, в котором будет прописано, как, когда и кого именно будут увольнять со службы.

Очевидно, что демобилизация займет определенное время. Поэтому это может быть несколько месяцев или даже дольше. Некоторых военных уволят в течение 2-3 месяцев после указа, а кто-то останется на службе значительно дольше, в зависимости от ситуации, потребностей ВСУ и плана сокращения личного состава до мирного формата.

