С начала прошедших суток произошло 157 боевых столкновений на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00.

Российские захватчики нанесли 41 авиационный удар, применив 87 управляемых авиабомб.

Зафиксировано 3723 удара дронами-камикадзе, враг осуществил 3373 артиллерийских обстрела.

Подробнее о том, где идут бои в Украине и какова ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 30 октября 2025 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 345-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

