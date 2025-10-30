Предложениям российского диктатора Владимира Путина о “коридорах” в зоне боевых действий не стоит верить, поскольку глава Кремля никогда не соблюдал обещания о прекращении огня.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

МИД Украины о предложениях Путина

— Я не рекомендую журналистам доверять никаким предложениям Путина о «коридорах» в зоне боевых действий. Я собственными глазами видел, как такие предложения происходят — 29 августа 2014 года в Иловайске, — отметил спикер МИД.

По словам Георгия Тихого, единственная цель Путина заключается в том, чтобы продолжить войну, а российский диктатор никогда не соблюдал ни одно из данных обещаний о прекращении огня.

По мнению спикера МИД Украины, не стоит помогать Путину оправдывать его военные преступления через российские провокации против журналистов.

Тихой напомнил представителям СМИ, что любые визиты на временно оккупированную Россией территорию без разрешения Украины являются нарушением действующего законодательства и международного права.

Как утверждает спикер МИД, такие поездки будут иметь долгосрочные репутационные и правовые последствия, а украинская сторона внимательно следит за всеми событиями.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что получили приказ обеспечить проезд журналистам в районы Покровска, Мирнограда и Купянска.

Российское командование якобы готово “при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в указанных районах”, а также создать коридоры для беспрепятственного въезда и выезда групп представителей СМИ, в частности украинских, при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и для российских военных.

