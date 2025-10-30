В Украине стартовало производство чешских боеприпасов крупного калибра
В Украине начато производство крупнокалиберных боеприпасов на базе лицензии чешской оборонной группы Czechoslovak Group (CSG).
Партнером в проекте является крупнейший частный производитель оружия в Украине Украинская бронетехника.
Об этом со ссылкой на пресс-релиз компании сообщает Forbes Ukraine.
В Украине запустили производство чешских боеприпасов крупного калибра: что известно
Украинская бронетехника получила технологическую документацию и разработки от CSG и уже начала серийный выпуск снарядов для танков и артиллерийских систем.
Кроме лицензии и технологической базы, CSG поставляет критические комплектующие, в частности пороховые заряды, детонаторы и другие ключевые элементы боеприпасов.
— Это первый случай, когда западная оборонная компания организует локализацию снарядов крупного калибра в Украине, — говорится в сообщении.
Из-за сложных регуляторных требований украинского законодательства и его несовместимости с чешским правом CSG и Украинская бронетехника изменили формат соглашения в пользу лицензионной модели сотрудничества.
Украинская компания будет самостоятельно принимать ключевые решения и определять цены, а CSG будет получать прибыль от лицензионных платежей и поставок компонентов.
По лицензии Украинская бронетехника будет производить снаряды калибров 105 мм, 120 мм и 155 мм.
В первый год предусмотрено до 100 тыс. снарядов калибра 155 мм и 50 тыс. калибра 105 мм.
Мощности планируют удвоить.
На старте локализуют около 50% производства, впоследствии — до 80%.
Фактические объемы будут зависеть от финансирования, частично обеспеченного чешской инициативой и международными донорами.
— Для Украины 150 тыс. крупнокалиберных снарядов — это почти месячное потребление на фронте. Кроме того, этот проект означает диверсификацию источников поставок и повышение независимости, — отметил президент Ассоциации оборонной промышленности Чехии Йиржи Гинек.
Что известно о Czechoslovak Group
CSG — глобальная индустриально-технологическая группа, владельцем которой является Михал Стрнад.
Компания поставляет технологии для обороны, аэрокосмической и автомобильной промышленности.
Ключевые предприятия расположены в США, Европе и Индии, в частности Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group, The Kinetic Group и Eldis.
В группе работает более 14 тыс. сотрудников. Доход в 2024 году составил €5,2 млрд (консолидированный €4 млрд).
Что известно об Украинской бронетехнике
ООО Украинская бронетехника (УБ) — украинское частное предприятие оборонно-промышленного комплекса.
Компания является одним из крупнейших частных поставщиков вооружений для Вооруженных сил Украины.
УБ производит бронеавтомобили Варта и Новатор, минометы и снаряды к ним, поставляет шасси для САУ Богдана и является подрядчиком КБ Луч по производству машин и техники для Нептуна и РСЗО Вильха.
На сентябрь 2024 года УБ утроила объемы производства бронеавтомобилей по сравнению с предыдущим годом, рассказывал СЕО компании Владислав Бельбас.
В то же время он уточнял, что импорт составлял примерно 50% выручки.