Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Потери врага на 30 октября: уничтожено 960 оккупантов и два средства ПВО
По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 960 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 345-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 140 860 убитыми и ранеными.
Потери врага на 30 октября 2025
- личного состава – около 1 140 860 (+960) человек;
- танков – 11 305 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 514 (+3);
- артиллерийских систем – 34 089 (+25);
- РСЗО – 1 531 (+1);
- средств ПВО – 1 232 (+2);
- самолетов – 428;
- вертолетов – 346;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 75 707 (+340);
- крылатых ракет – 3 880;
- кораблей/катеров – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 65 993 (+128);
- специальной техники – 3 986.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 345-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
