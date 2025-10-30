По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 960 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 345-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 140 860 убитыми и ранеными.

Потери врага на 30 октября 2025

личного состава – около 1 140 860 (+960) человек;

танков – 11 305 (+2);

боевых бронированных машин – 23 514 (+3);

артиллерийских систем – 34 089 (+25);

РСЗО – 1 531 (+1);

средств ПВО – 1 232 (+2);

самолетов – 428;

вертолетов – 346;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 75 707 (+340);

крылатых ракет – 3 880;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 65 993 (+128);

специальной техники – 3 986.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 345-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.