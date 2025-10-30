По последним данным, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали 960 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 345-ю сутки полномасштабной войны составляют около 1 140 860 убитыми и ранеными.

Потери врага на 30 октября 2025

  • личного состава – около 1 140 860 (+960) человек;
  • танков – 11 305 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 514 (+3);
  • артиллерийских систем – 34 089 (+25);
  • РСЗО – 1 531 (+1);
  • средств ПВО – 1 232 (+2);
  • самолетов – 428;
  • вертолетов – 346;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 75 707 (+340);
  • крылатых ракет – 3 880;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 65 993 (+128);
  • специальной техники – 3 986.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 345-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

