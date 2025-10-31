Кабмин временно запретил экспорт древесины: в чем причина
- Правительство временно запретило экспорт необработанной древесины.
- Решение принято для обеспечения населения и военных топливом в зимний период.
- До конца года будет действовать нулевая квота на экспорт древесины.
Кабинет министров Украины принял решение о временном запрете экспорта необработанной древесины.
Об этом в Telegram сообщила глава правительства Юлия Свириденко.
Правительство запретило экспорт необработанной древесины
— По результатам поездки в Ровенскую область по запросу бизнеса правительство приняло важное решение — временно запретило экспорт необработанной древесины. Это необходимый шаг, чтобы позаботиться о людях зимой, сохранить работу наших предприятий и уменьшить нагрузку на экологию, — сообщила Свириденко.
По словам главы правительства, с начала полномасштабного вторжения объемы лесозаготовок в Украине значительно уменьшились.
Из-за нехватки древесины многие предприятия вынуждены простаивать или работать на минимальных мощностях.
Древесина также нужна украинским военным для собственных нужд. Ее наличие имеет критическое значение и для жизни в сельских общинах, где дрова остаются основным источником тепла в зимний период.
Кроме того, боевые действия нанесли серьезный ущерб окружающей среде: часть лесов находится под оккупацией или повреждена. В таких условиях экспорт древесины создает дополнительное давление на экосистему.
— Решение предусматривает лицензирование экспорта — нулевую квоту до конца года. Продолжаем разрабатывать дальнейшие шаги для системного решения дефицита древесины, — добавила Свириденко.
Напомним, украинские домохозяйства, которые отапливают жилье только твердым топливом, дровами, углем или брикетами, и не имеют доступа к централизованному отоплению или газу, могут получить субсидию или льготу на его приобретение.