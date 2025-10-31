Кабинет министров Украины принял решение о временном запрете экспорта необработанной древесины.

Об этом в Telegram сообщила глава правительства Юлия Свириденко.

Правительство запретило экспорт необработанной древесины

— По результатам поездки в Ровенскую область по запросу бизнеса правительство приняло важное решение — временно запретило экспорт необработанной древесины. Это необходимый шаг, чтобы позаботиться о людях зимой, сохранить работу наших предприятий и уменьшить нагрузку на экологию, — сообщила Свириденко.

По словам главы правительства, с начала полномасштабного вторжения объемы лесозаготовок в Украине значительно уменьшились.

Из-за нехватки древесины многие предприятия вынуждены простаивать или работать на минимальных мощностях.

Древесина также нужна украинским военным для собственных нужд. Ее наличие имеет критическое значение и для жизни в сельских общинах, где дрова остаются основным источником тепла в зимний период.

Кроме того, боевые действия нанесли серьезный ущерб окружающей среде: часть лесов находится под оккупацией или повреждена. В таких условиях экспорт древесины создает дополнительное давление на экосистему.

— Решение предусматривает лицензирование экспорта — нулевую квоту до конца года. Продолжаем разрабатывать дальнейшие шаги для системного решения дефицита древесины, — добавила Свириденко.

Напомним, украинские домохозяйства, которые отапливают жилье только твердым топливом, дровами, углем или брикетами, и не имеют доступа к централизованному отоплению или газу, могут получить субсидию или льготу на его приобретение.

